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Ливерпуль
17.12.2023 18:30 – FT 0 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
17 декабря 2023, 20:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:15
2517
19

Отбились. Манчестер Юнайтед отобрал очки у Ливерпуля

Ливерпуль имел подавляющее преимущество на протяжении практически всего матча

17 декабря 2023, 20:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:15
2517
19
Отбились. Манчестер Юнайтед отобрал очки у Ливерпуля
twitter.com/ManUtd

В воскресенье, 17 декабря, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встретились в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги.

С первых минут матча стало ясно, что команда Эрика тен Хага приехала на «Энфилд» в первую очередь для того, чтобы не проиграть. «Красные дьяволы» выбрали защитный вариант ведения игры. Гости действовали без ярко выраженного форварда. Номинально занимавший эту позицию Хойлунн играл больше в центре поля, чем на острие атаки. В первом тайме тотальным территориальным преимуществом владели подопечные Юргена Клоппа. «Манчестер Юнайтед» почти все игровое время проводил на своей половине поля, выйти с которой было очень тяжело. Однако хозяева создали очень мало голевых моментов. Запомнился удар головой в исполнении ван Дейка – Онана отразил мяч, летевший под перекладину. Еще в одном моменте Онана пытался забрать мяч в руки после навеса, но наткнулся на спину Гравенберха и выпустил мяч. Затем голкипер успел помешать Салаху нанести результативный удар.

twitter.com/ManUtd

Во втором тайме ситуация на поле несколько изменилась. «Ливерпуль» продолжал давить, «Манчестер Юнайтед» отбивался, но чаще ходил в атаки. Две из них были очень опасны. В первом эпизоде Гарначо получил передачу от Мейну, вошел в штрафную, но в последний момент Арнольд помешал нанести удар. Во втором – Хойлунн не смог результативно завершить выход один на один. Это был самый опасный момент в матче.

«Ливерпуль» продолжал много бить по воротам, но большинство ударов блокировалось гостями. В общей сложности хозяева нанесли 34 удара, но только восемь пришлись в створ ворот. Онана в этом матче не ошибался. Относительно опасных моментов, то стоит вспомнить, как на 66-й минуте Арнольд после передачи от Салаха пробил примерно с 18 метров – мяч задел стойку ворот и вылетел за пределы поля. Через четыре минуты Салах с правого края штрафной площадки пробил в дальний угол – Онана в прыжке отбил. На 76-й минуте Нуньес был с мячом в штрафной, но пробить по воротам он не смог. Мяч отскочил к партнеру, после удара которого Онана спас МЮ.

Ливерпуль потерял очки и лидерство в чемпионате. После 17-го тура возглавляет чемпионскую гонку «Арсенал», набравший 39 очков. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» имеют по 38 зачетных баллов. «Манчестер Юнайтед» впервые в текущем розыгрыше АПЛ сыграл вничью. Команда с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 17 тур.

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0

Предупреждения: Нуньес (21), Эндо (45+2) – Мейну (27), Амрабат (35), Шоу (88), Рашфорд (90+2).

Удаление: Далот (90+4).

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Собослаи (Гомес, 61), Эндо, Гравенберх (Гакпо, 61), Салах, Нуньес (Эллиотт, 78), Диас (Джонс, 78).

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Шоу, Варан, Эванс, Далот, Амрабат, Мактоминей, Мейну (Межбри, 82), Гарначо (Рашфорд, 71), Хойлунн, Антони (Пелльистри, 82).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль).

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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Tasha19
МЮ запаркували триповерховий автобус і це спрацювало, навіть ще й контратаки непогані проводили. 
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+3
GloryUkraine
Чому суддя не призначив пенальті за гру рукою? 
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+3
Владислав Антонов
В наступному турі Арсенал та Ліверпуль грають внічию, а Вілла перемагає Шеффілд Юнайтед. І Вілла різдвяний чемпіон! 
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+1
New Zealander
Рівень спортивної журналістики - "переважну перевагу"
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+1
December 32
То они себе  буквально отодрали 1 очко от 3-х ливерпульских. Прибили последний ноль в таблице!    Никогда бы  и гривны не поставил на  ничью в этой игре.   А она первая в сезоне для МЮ.
 Клоппик правильно чуял.   Семьнольные победы таким часто сменяются.   Знаю несколько примеров, но воздержусь из выкладывать.
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+1
Перець
Далот послав суддю це пряма червона  карточка , чи я щось пропустив 
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0
vazazh
Нормально. Я предвидел, что так будет и написал ранее. Єто все нормальная история, команда, не может біть на максимуме, за ним всегда ємоциональній спад, за которім - подїем. И так всегда. Главное рассчитать, когда отпустить, а когда війти на макс. В прошлом - єто проказали Сити. Сегодня - два фаворита, Сити и Ливер, арсен - как всегда в конце окажется в жопе. 
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0
Александр Толстых
Спасибо Ютд за ничью.Мы опять первые(Арсенал).
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0
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Falko
Ліверпуль мав "переважну перевагу"
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0
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Play Games
Нецікаво анг стало дивитися де кожну гру сенсація. Для кого вони той цирк розігрують?
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-1
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AK.228
Супер!!
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-3
Лига конференций без динамо
ливер дома  не смог обыграть некакущий МЮ   ,какое ему чемпионство глотать ему ,а чемпионом будет Арсенал 
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-8
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