В воскресенье, 17 декабря, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед встретились в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль имел преимущество в течение практически всего матча, но не сумел воплотить его в голы в ворота Андре Онаны.

Турнирное положение: Арсенал (39), Ливерпуль (38), Астон Вилла (38), Ман Сити (34), Тоттенхэм (33), Ньюкасл (29), Ман Юнайтед (28).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 17 декабря

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:0

Видеообзор матча