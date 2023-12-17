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Ливерпуль
17.12.2023 18:30 – FT 0 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
17 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:35
90
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:0. Сухой Онана. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги

17 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:35
90
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:0. Сухой Онана. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 декабря, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед встретились в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль имел преимущество в течение практически всего матча, но не сумел воплотить его в голы в ворота Андре Онаны.

Турнирное положение: Арсенал (39), Ливерпуль (38), Астон Вилла (38), Ман Сити (34), Тоттенхэм (33), Ньюкасл (29), Ман Юнайтед (28).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 17 декабря

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:0

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
Диогу Далот (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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