17.12.2023 18:30 – FT 0 : 0
Англия17 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:35
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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:0. Сухой Онана. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги
17 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:35
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В воскресенье, 17 декабря, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед встретились в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль имел преимущество в течение практически всего матча, но не сумел воплотить его в голы в ворота Андре Онаны.
Турнирное положение: Арсенал (39), Ливерпуль (38), Астон Вилла (38), Ман Сити (34), Тоттенхэм (33), Ньюкасл (29), Ман Юнайтед (28).
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Английская Премьер-лига. 17-й тур, 17 декабря
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:0
Видеообзор матча
События матча
90’ +4
Диогу Далот (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
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