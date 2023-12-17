17 декабря на «Энфилде» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в прошлом сезоне финишировала за пределами топ-4. Но сейчас она встречает тур в статусе единоличного лидера таблицы Премьер-Лиги. Помогает, конечно же, более легкий график, связанный с провалами 2022/2023 - вместо того, чтобы тратить силы в Лиги чемпионов, красные предоставляют практику дублерам в Лиге Европы - и те, кстати, справляются, без проблем обеспечив себе место в плей-офф турнира. Ну, а основа, которую, к слову, неплохо, хотя и точечно, усилили в летнее межсезонье, много выигрывает. Примечательно, что парни Клоппа сейчас снова вспомнили о своем козыре: умении вырывать победу за счет гола на 90+ минутах. Так было и в прошлом туре, когда Эллиотт смог оформить 2-1 уже в добавленное время.

Манчестер Юнайтед

Клуб получил немало оплеух за эти несколько месяцев нового сезона. А ведь прошлый был, безусловно, удачный. Тен Хаг начал на Туманном Альбионе не без проблем, но в итоге его подопечные выполнили главную задачу, взяв 3-е место в АПЛ, еще и в качестве приятного бонуса выиграв Кубок Лиги. Кстати, играли красные дьяволы и в другом финале, но там дерби выиграл Сити. Сейчас мало что получается, причем во всех турнирах. В Лиге чемпионов Бавария даже без мотивации во вторник снова обыграла англичан и оставила их на последнем месте в группе, и, значит, без евроарены весной вообще. При этом в Кубке Лиги Ньюкасл взял убедительный реванш за поражение в решающем поединке прошлого цикла, выиграв разгромно. Ну а в АПЛ в прошлом туре после победы над Челси МЮ дома получил 0-3 от Борнмута. И это уже 7-е поражение в 16 матчах.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Причем на Энфилде гостей разгромили 7-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят особых шансов для гостей из Манчестера. Ставим на победу мерсисайцев при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,87).