Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
17.12.2023 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 декабря 2023, 02:05 |
78
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 17 декабря в 18:30 по Киеву

17 декабря 2023, 02:05 |
78
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

17 декабря на «Энфилде» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда в прошлом сезоне финишировала за пределами топ-4. Но сейчас она встречает тур в статусе единоличного лидера таблицы Премьер-Лиги. Помогает, конечно же, более легкий график, связанный с провалами 2022/2023 - вместо того, чтобы тратить силы в Лиги чемпионов, красные предоставляют практику дублерам в Лиге Европы - и те, кстати, справляются, без проблем обеспечив себе место в плей-офф турнира. Ну, а основа, которую, к слову, неплохо, хотя и точечно, усилили в летнее межсезонье, много выигрывает. Примечательно, что парни Клоппа сейчас снова вспомнили о своем козыре: умении вырывать победу за счет гола на 90+ минутах. Так было и в прошлом туре, когда Эллиотт смог оформить 2-1 уже в добавленное время.

Манчестер Юнайтед

Клуб получил немало оплеух за эти несколько месяцев нового сезона. А ведь прошлый был, безусловно, удачный. Тен Хаг начал на Туманном Альбионе не без проблем, но в итоге его подопечные выполнили главную задачу, взяв 3-е место в АПЛ, еще и в качестве приятного бонуса выиграв Кубок Лиги. Кстати, играли красные дьяволы и в другом финале, но там дерби выиграл Сити. Сейчас мало что получается, причем во всех турнирах. В Лиге чемпионов Бавария даже без мотивации во вторник снова обыграла англичан и оставила их на последнем месте в группе, и, значит, без евроарены весной вообще. При этом в Кубке Лиги Ньюкасл взял убедительный реванш за поражение в решающем поединке прошлого цикла, выиграв разгромно. Ну а в АПЛ в прошлом туре после победы над Челси МЮ дома получил 0-3 от Борнмута. И это уже 7-е поражение в 16 матчах.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Причем на Энфилде гостей разгромили 7-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят особых шансов для гостей из Манчестера. Ставим на победу мерсисайцев при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,87).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
Ньюкасл – Фулхэм – 3:0. Сороки и дачники. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Футбол | 16 декабря 2023, 20:25 4
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04

Вспоминаем поколение звездных футболистов, которые были в цене в начале нынешнего века…

Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Футбол | 16 декабря 2023, 12:52 3
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды

Специалист не видит, кто мог бы действительно усилить «бело-синих»

Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Футбол | 16.12.2023, 20:04
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Эмполи без Коваленко уступил Торино, Наполи победил Кальяри
Футбол | 16.12.2023, 23:48
Эмполи без Коваленко уступил Торино, Наполи победил Кальяри
Эмполи без Коваленко уступил Торино, Наполи победил Кальяри
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
Бокс | 16.12.2023, 07:05
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Валлин назвал лучшего супертяжеловеса на данный момент
Валлин назвал лучшего супертяжеловеса на данный момент
15.12.2023, 14:17
Бокс
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 7
Футбол
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
16.12.2023, 06:59
Футбол
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
15.12.2023, 20:14 6
Футбол
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
16.12.2023, 09:50 21
Футбол
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
15.12.2023, 19:01 14
Хоккей
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
15.12.2023, 12:18 52
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем