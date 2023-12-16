В воскресенье, 17 декабря, состоится поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют в Ливерпуле (Англия) на поле стадиона «Энфилд». Начало - в 18:30 по киевскому времени.

«Ливерпуль» подходит к матчу лидером чемпионата. Команда Юргена Клоппа в 16 матчах набрала 37 очков. Мерсисайдцы проиграли всего один раз – в 7-м туре «Тоттенхему». Беспроигрышная серия в АПЛ длится уже 9 матчей.

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«Манчестер Юнайтед» на этой неделе попрощался с еврокубками. Команда заняла последнее место в группе Лиги чемпионов. В чемпионате подопечные Эрика тен Хага идут седьмыми. «Красные дьяволы» чередуют победы и поражения. В 16 матчах они набрали 27 очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», которая будет доступна в украинской версии сайта.