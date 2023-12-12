Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ. МЮ, уступив Баварии, выбыл из еврокубков
Лига Чемпионов
Манчестер Юнайтед
12.12.2023 22:00 – FT 0 : 1
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 13 декабря 2023, 00:11
930
13

Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ. МЮ, уступив Баварии, выбыл из еврокубков

В 1/8 финала ЛЧ из группы A вышли немецкая Бавария и датский Копенгаген

12 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 13 декабря 2023, 00:11
930
13
Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ. МЮ, уступив Баварии, выбыл из еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.

Датский Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ, обыграв дома турецкий Галатасарай (1:0).

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Английский Манчестер Юнайтед, уступив немецкой Баварии (0:1), выбыл из еврокубков.

В 1/8 финала ЛЧ вышли Бавария (16) и Копенгаген (8 очков)

В Лиге Европы сыграет Галатасай (5 очков). МЮ занял последнее место в группе (4 очка).

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Манчестер Юнайтед – Бавария – 0:1

Гол: Коман, 71.

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Майну, 80), Магуайр (Эванс, 40), Шоу (Ван-Биссака, 46), Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоминей, Антони (Пельистри, 75), Гарначо (Межбри, 74), Хойлунд.

Бавария: Нойер, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горецка, Киммих, Коман (Тель, 77), Сане (Геррейру, 90), Мусиала (Мюллер, 67), Кейн.

Предупреждения: Антони, 53, Амрабат, 61, Горецка, 88.

Копенгаген – Галатасарай – 1:0

Гол: Лерагер, 58.

Турнирная таблица

Фотогалерея

По теме:
ВИДЕО. Пресс-конференция Пушича перед матчем против Порту
Зальцбург – Бенфика – 1:3. Орлов спасли роскошные голы. Обзор матча
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Манчестер Юнайтед Бавария Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - Бавария Копенгаген Галатасарай Кингсли Коман
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Футбол | 12 декабря 2023, 12:43 10
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба

«Рома» и «Ювентус» рассматривают возможность подписания украинского нападающего «Жироны»

Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024
Олимпийские игры | 12 декабря 2023, 14:00 4
Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024
Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Член МОК отметил важность украинских флага и гимна на Играх

С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
Футбол | 12.12.2023, 18:20
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
Футбол | 12.12.2023, 23:22
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ
Футбол | 12.12.2023, 17:50
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Всё таки гениальный Тен Хаг всё правильно сделал когда садил на лавку Роналду,всё таки вся проблема была в нём.Но зато теперь он доказал свой высококлассный уровень,не выйдя с группы с Галатасараем и Копенгагеном  
Ответить
+3
Показать Скрыть 4 ответа
Нехай щастить
Пам'ятаю Копенгаген в кваліфікації пройшов до групового турніру зробивши камбек і тут 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.Вітаю команду з Данії з цим досягненням,Молодці.
Про МЮ краще промовчати важкий у них періуд.
Ответить
+1
Burevestnik
про МЮ або тільки хороше, або нічого...
Ответить
0
Andr_Egor
Кого-кого, но датчан не ожидал увидеть в плей-офф
Ответить
0
Vitaliy_yatsenko
Давно зрозуміло те, що Тен Хаг не відповідає рівню амбіцій МЮ. Він не може витиснути з цих гравців більше, бо банально не може. МЮ потрібно шукати більш якісного тренера. Але цього не буде. Глейзерам все подобається, бо чхали вони на результати. Бабло капає стабільно.
Ответить
0
bzzzzzz
какое-то конченное дно. Это ж надо было занять последнее место в группе та и еще с галатасыраем и копенгагеном. этот клуб походу обречен.
Ответить
-1
New Zealander
Самая слабая група ЛЧ
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
11.12.2023, 10:40 3
Футбол
Барселона – Жирона – 2:4. Гол Довбика, ассист Цыганкова. Видео голов, обзор
Барселона – Жирона – 2:4. Гол Довбика, ассист Цыганкова. Видео голов, обзор
11.12.2023, 00:23
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
11.12.2023, 20:13 22
Футбол
ВИДЕО. Фьюри с семьей улетел в Саудовскую Аравию – пока только на отдых
ВИДЕО. Фьюри с семьей улетел в Саудовскую Аравию – пока только на отдых
11.12.2023, 15:17 5
Бокс
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
11.12.2023, 15:42 13
Футбол
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
11.12.2023, 20:47 11
Футбол
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
11.12.2023, 16:44 54
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
11.12.2023, 19:05 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем