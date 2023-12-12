Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ. МЮ, уступив Баварии, выбыл из еврокубков
В 1/8 финала ЛЧ из группы A вышли немецкая Бавария и датский Копенгаген
12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.
Датский Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ, обыграв дома турецкий Галатасарай (1:0).
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Английский Манчестер Юнайтед, уступив немецкой Баварии (0:1), выбыл из еврокубков.
В 1/8 финала ЛЧ вышли Бавария (16) и Копенгаген (8 очков)
В Лиге Европы сыграет Галатасай (5 очков). МЮ занял последнее место в группе (4 очка).
Лига чемпионов 2023/24
6-й тур, 12 декабря
Манчестер Юнайтед – Бавария – 0:1
Гол: Коман, 71.
Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан (Майну, 80), Магуайр (Эванс, 40), Шоу (Ван-Биссака, 46), Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоминей, Антони (Пельистри, 75), Гарначо (Межбри, 74), Хойлунд.
Бавария: Нойер, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горецка, Киммих, Коман (Тель, 77), Сане (Геррейру, 90), Мусиала (Мюллер, 67), Кейн.
Предупреждения: Антони, 53, Амрабат, 61, Горецка, 88.
Копенгаген – Галатасарай – 1:0
Гол: Лерагер, 58.
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