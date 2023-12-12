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Лига чемпионов12 декабря 2023, 07:32 | Обновлено 12 декабря 2023, 07:42
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ПСВ – Арсенал, Наполи – Брага, Унион Берлин – Реал. Смотреть онлайн. LIVE
12 декабря смотрите матчи 6-го тура Лиги чемпионов
12 декабря 2023, 07:32 | Обновлено 12 декабря 2023, 07:42
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Во вторник, 12 декабря, проходят поединки 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В предвечернем блоке в 19:45 будут сыграны два матча, а в 22:00 будет дан старт еще в шести встречах.
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур. 12 декабря
- 19:45. Ланс – Севилья
- 19:45. ПСВ – Арсенал
- 22:00. РБ Зальцбург – Бенфика
- 22:00. Интер – Реал Сосьедад
- 22:00. Копенгаген – Галатасарай
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Бавария
- 22:00. Наполи – Брага
- 22:00. Унион Берлин – Реал Мадрид
Турнирные таблицы
19:45. Ланс – Севилья
19:45. ПСВ – Арсенал
22:00. РБ Зальцбург – Бенфика
22:00. Интер – Реал Сосьедад
22:00. Копенгаген – Галатасарай
22:00. Манчестер Юнайтед – Бавария
22:00. Наполи – Брага
22:00. Унион Берлин – Реал Мадрид
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