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Копенгаген
12.12.2023 22:00 - : -
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Лига чемпионов
12 декабря 2023, 07:32 | Обновлено 12 декабря 2023, 07:42
47
0

ПСВ – Арсенал, Наполи – Брага, Унион Берлин – Реал. Смотреть онлайн. LIVE

12 декабря смотрите матчи 6-го тура Лиги чемпионов

12 декабря 2023, 07:32 | Обновлено 12 декабря 2023, 07:42
47
0
ПСВ – Арсенал, Наполи – Брага, Унион Берлин – Реал. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 декабря, проходят поединки 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

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В предвечернем блоке в 19:45 будут сыграны два матча, а в 22:00 будет дан старт еще в шести встречах.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур. 12 декабря

  • 19:45. Ланс – Севилья
  • 19:45. ПСВ – Арсенал
  • 22:00. РБ Зальцбург – Бенфика
  • 22:00. Интер – Реал Сосьедад
  • 22:00. Копенгаген – Галатасарай
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – Бавария
  • 22:00. Наполи – Брага
  • 22:00. Унион Берлин – Реал Мадрид

Турнирные таблицы

19:45. Ланс – Севилья

19:45. ПСВ – Арсенал

22:00. РБ Зальцбург – Бенфика

22:00. Интер – Реал Сосьедад

22:00. Копенгаген – Галатасарай

22:00. Манчестер Юнайтед – Бавария

22:00. Наполи – Брага

22:00. Унион Берлин – Реал Мадрид

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Источник Sport.ua
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