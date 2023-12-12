ПСВ – Арсенал, Наполи – Брага, Унион Берлин – Реал. Смотреть онлайн. LIVE

Во вторник, 12 декабря, проходят поединки 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

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В предвечернем блоке в 19:45 будут сыграны два матча, а в 22:00 будет дан старт еще в шести встречах.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур. 12 декабря

19:45. Ланс – Севилья

19:45. ПСВ – Арсенал

22:00. РБ Зальцбург – Бенфика

22:00. Интер – Реал Сосьедад

22:00. Копенгаген – Галатасарай

22:00. Манчестер Юнайтед – Бавария

22:00. Наполи – Брага

22:00. Унион Берлин – Реал Мадрид

Турнирные таблицы

19:45. Ланс – Севилья

19:45. ПСВ – Арсенал

22:00. РБ Зальцбург – Бенфика

22:00. Интер – Реал Сосьедад

22:00. Копенгаген – Галатасарай

22:00. Манчестер Юнайтед – Бавария

22:00. Наполи – Брага

22:00. Унион Берлин – Реал Мадрид