Интер – Реал Сосьедад – 0:0. Матч за первое место в группе. Видео голов

12 декабря состоялись поединки последнего 6-го тура Лиги чемпионов.

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Интер и Реал Сосьедад сыграли ничью (0:0) и набрали по 12 очков в группе ЛЧ.

Оба команды вышли в плей-офф ЛЧ, испанский клуб – с первого места, а итальянский – со второго.

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Интер – Реал Сосьедад – 0:0

Видеообзор матча