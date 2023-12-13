12.12.2023 22:00 – FT 0 : 0
Лига чемпионов13 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 13 декабря 2023, 04:56
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Интер – Реал Сосьедад – 0:0. Матч за первое место в группе. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
13 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 13 декабря 2023, 04:56
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12 декабря состоялись поединки последнего 6-го тура Лиги чемпионов.
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Интер и Реал Сосьедад сыграли ничью (0:0) и набрали по 12 очков в группе ЛЧ.
Оба команды вышли в плей-офф ЛЧ, испанский клуб – с первого места, а итальянский – со второго.
Лига чемпионов 2023/24
6-й тур, 12 декабря
Интер – Реал Сосьедад – 0:0
Видеообзор матча
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