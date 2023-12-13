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12.12.2023 22:00 – FT 0 : 0
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 13 декабря 2023, 04:56
83
0

Интер – Реал Сосьедад – 0:0. Матч за первое место в группе. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 04:32 | Обновлено 13 декабря 2023, 04:56
83
0
Интер – Реал Сосьедад – 0:0. Матч за первое место в группе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялись поединки последнего 6-го тура Лиги чемпионов.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Интер и Реал Сосьедад сыграли ничью (0:0) и набрали по 12 очков в группе ЛЧ.

Оба команды вышли в плей-офф ЛЧ, испанский клуб – с первого места, а итальянский – со второго.

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Интер – Реал Сосьедад – 0:0

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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