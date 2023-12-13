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Интер Милан
12.12.2023 22:00 – FT 0 : 0
Реал Сосьедад
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 00:01 | Обновлено 13 декабря 2023, 00:57
2226
5

У Трубина будет евровесна. Бенфика взяла нужный результат на 92-й минуте

Анатолий отыграл все 6 матчей

13 декабря 2023, 00:01 | Обновлено 13 декабря 2023, 00:57
2226
5
У Трубина будет евровесна. Бенфика взяла нужный результат на 92-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Перед последним туром Лиги чемпионом в группе D большой интриги не было, так как «Интер» и «Реал» Сосьедад уже гарантировали себе плей-офф.

В игре между собой лидеры сыграли вничью 0:0, а по дополнительным показателям испанская команда оказалась выше.

В другом матче «Бенфика» обыграла «Зальцбург» со счетом 3:1, но лишь на 92-й минуте обеспечила себе третий гол, который позволил по дополнительным показателям обойти соперника и выйти в Лигу Европы.

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел все 6 матчей группового этапа.

Лига чемпионов. Группа D

Зальцбург - Бенфика 1:3
Голы: Сушич, 57 - Ди Мария, 32, Силва, 45, Кабрал, 90+2

Зальцбург: Шлагер, Дедич, Пьятковски, Павлович, Байдо, Сушич, Лукас, Бидструп, Глох (Камери, 82), Ратков (Фернандо, 55), Доргелес (Койта, 55)

Бенфика: Трубин, Аурснес, Араухо, Отаменди, Морато, Кокчу, Невес (Гедеш, 68), Ди Мария, Силва, Мариу (Кабрал, 90), Тенгштедт (Муса, 46)

Интер - Реал Сосьедад 0:0

Интер: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Аугусто, Куадрадо, Фраттеси, Чалханоглу (Асллани, 82), Мхитарян (Барелла, 65), Димарко (Бастони, 77), Тюрам (Арнаутович, 65), Алексис (Лаутаро, 65)

Сосьедад: Ремиро, Траоре, Зубелдиа (Элустондо, 77), Ле Норманд, Муньос (Тирни, 86), Мерино, Зубименди, Захарян (Йон, 77), Оярсабаль, Кубо (Фернандес, 86), Садик (Турриентес, 61)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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roman75zpr
Ай да молодцы! Смогли таки
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+3
Frank Pider
Зальцбург лошары капец, таким днарям дома сливать
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+2
Віктор Коробка
Оце триллер! Перший раз бачу, як спрацьовує заміна на 90+! А казали, що Трубін без евровесни!
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+2
Нехай щастить
90+хв це везіння для одних і трагедія для інших.Зіграй 1:2 і фанати Бенфіки сиділи би і згадували як їх команда з 3:0 в першому таймі зіграла 3:3 з міланським Інтером.
Тепер з'явився час на те щоби підсилити команду, тому що очікувань було більше від лісабонської команди.
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0
Лига конференций без динамо
А кто то даже квалификацию ЛК пройти не может и позорит Украину каждый год 
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-2
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