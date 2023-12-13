У Трубина будет евровесна. Бенфика взяла нужный результат на 92-й минуте
Анатолий отыграл все 6 матчей
Перед последним туром Лиги чемпионом в группе D большой интриги не было, так как «Интер» и «Реал» Сосьедад уже гарантировали себе плей-офф.
В игре между собой лидеры сыграли вничью 0:0, а по дополнительным показателям испанская команда оказалась выше.
В другом матче «Бенфика» обыграла «Зальцбург» со счетом 3:1, но лишь на 92-й минуте обеспечила себе третий гол, который позволил по дополнительным показателям обойти соперника и выйти в Лигу Европы.
Украинский вратарь Анатолий Трубин провел все 6 матчей группового этапа.
Лига чемпионов. Группа D
Зальцбург - Бенфика 1:3
Голы: Сушич, 57 - Ди Мария, 32, Силва, 45, Кабрал, 90+2
Зальцбург: Шлагер, Дедич, Пьятковски, Павлович, Байдо, Сушич, Лукас, Бидструп, Глох (Камери, 82), Ратков (Фернандо, 55), Доргелес (Койта, 55)
Бенфика: Трубин, Аурснес, Араухо, Отаменди, Морато, Кокчу, Невес (Гедеш, 68), Ди Мария, Силва, Мариу (Кабрал, 90), Тенгштедт (Муса, 46)
Интер - Реал Сосьедад 0:0
Интер: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Аугусто, Куадрадо, Фраттеси, Чалханоглу (Асллани, 82), Мхитарян (Барелла, 65), Димарко (Бастони, 77), Тюрам (Арнаутович, 65), Алексис (Лаутаро, 65)
Сосьедад: Ремиро, Траоре, Зубелдиа (Элустондо, 77), Ле Норманд, Муньос (Тирни, 86), Мерино, Зубименди, Захарян (Йон, 77), Оярсабаль, Кубо (Фернандес, 86), Садик (Турриентес, 61)
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