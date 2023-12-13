Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТРУБИН: «Боролись за этот клуб и болельщиков»
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 14:00 |
494
0

ТРУБИН: «Боролись за этот клуб и болельщиков»

Украинский вратарь «Бенфики» – о победе в Лиге чемпионов над «Зальцбургом»

13 декабря 2023, 14:00 |
494
0
ТРУБИН: «Боролись за этот клуб и болельщиков»
O Jogo. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу над «Зальцбургом» (3:1) в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов, позволившей лиссабонцам занять третье место в своем квартете и продолжить выступления в еврокубках в весенней стадии Лиги Европы.

«Мы сыграли очень хорошо и полностью этого заслужили. Мы показали всем, и прежде всего себе, что верили до конца, боролись за этот клуб и болельщиков. К сожалению, мы не продолжаем борьбу в Лиге чемпионов. Но мы боролись за Лигу Европы и добились этого. Теперь сосредоточимся на нашем чемпионате и продолжим работу», – приводит слова Анатолия португальское издание O Jogo.

Отметим, что «Бенфика» набрала в группе 4 очка, равно как и «Зальцбург», но опередила оппонентов в таблице благодаря большему количеству забитых мячей.

По теме:
Серхио Рамос – лучший бомбардир среди защитников в Лиге чемпионов
Бавария не проигрывает 40 матчей подряд на групповом этапе Лиги чемпионов
Пирс Морган упрекнул тен Хага за провал в Лиге чемпионов, упомянув Роналду
Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов Лига Европы
Источник O Jogo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского»
Футбол | 13 декабря 2023, 10:20 9
Йожеф САБО: «Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского»
Йожеф САБО: «Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского»

Специалист считает, что это оптимальный вариант для «Динамо»

Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Футбол | 13 декабря 2023, 00:40 0
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?

12 декабря состоялись 8 матчей 6-го тура Лиги чемпионов

Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Футбол | 12.12.2023, 17:44
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Днепр-1 зимние сборы проведет в Турции
Футбол | 13.12.2023, 14:34
Днепр-1 зимние сборы проведет в Турции
Днепр-1 зимние сборы проведет в Турции
«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо
Футбол | 12.12.2023, 19:50
«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо
«Дешевая альтернатива Пихаленку». Полесье хочет подписать игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
12.12.2023, 06:24 1
Другие виды
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
11.12.2023, 10:40 3
Футбол
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
11.12.2023, 20:47 13
Футбол
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
11.12.2023, 17:05 194
Футбол
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
11.12.2023, 16:44 54
Футбол
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
12.12.2023, 13:29 36
Футбол
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
11.12.2023, 15:42 13
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
11.12.2023, 19:05 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем