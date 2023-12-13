ТРУБИН: «Боролись за этот клуб и болельщиков»

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал победу над «Зальцбургом» (3:1) в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов, позволившей лиссабонцам занять третье место в своем квартете и продолжить выступления в еврокубках в весенней стадии Лиги Европы.

«Мы сыграли очень хорошо и полностью этого заслужили. Мы показали всем, и прежде всего себе, что верили до конца, боролись за этот клуб и болельщиков. К сожалению, мы не продолжаем борьбу в Лиге чемпионов. Но мы боролись за Лигу Европы и добились этого. Теперь сосредоточимся на нашем чемпионате и продолжим работу», – приводит слова Анатолия португальское издание O Jogo.

Отметим, что «Бенфика» набрала в группе 4 очка, равно как и «Зальцбург», но опередила оппонентов в таблице благодаря большему количеству забитых мячей.