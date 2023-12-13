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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
12.12.2023 22:00 – FT 1 : 3
Бенфика
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 00:42 | Обновлено 13 декабря 2023, 00:44
242
0

Зальцбург – Бенфика – 1:3. Орлов спасли роскошные голы. Обзор матча

Команда Трубина вышла в Лигу Европы

13 декабря 2023, 00:42 | Обновлено 13 декабря 2023, 00:44
242
0
Зальцбург – Бенфика – 1:3. Орлов спасли роскошные голы. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Бенфика в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Зальцбург со счетом 3:1. Третий гол, который Орлы забили в компенсированное время, по дополнительным показателям позволил им обойти соперника и финишировать на третьем месте.

Красивыми были голы Анхеля Ди Марии, забившего прямым ударом с углового, и Кабрала, который оформил решающий мяч ударом пяткой.

Анатолий Трубин провел на поле весь матч.

Лига чемпионов. Группа D

Зальцбург - Бенфика 1:3
Голы: Сушич, 57 - Ди Мария, 32, Силва, 45, Кабрал, 90+2

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Сучич (РБ Зальцбург).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
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Бенфика РБ Зальцбург Лига чемпионов Анатолий Трубин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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