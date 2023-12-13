12.12.2023 22:00 – FT 1 : 3
Лига чемпионов13 декабря 2023, 00:42 | Обновлено 13 декабря 2023, 00:44
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Зальцбург – Бенфика – 1:3. Орлов спасли роскошные голы. Обзор матча
Команда Трубина вышла в Лигу Европы
13 декабря 2023, 00:42 | Обновлено 13 декабря 2023, 00:44
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Бенфика в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Зальцбург со счетом 3:1. Третий гол, который Орлы забили в компенсированное время, по дополнительным показателям позволил им обойти соперника и финишировать на третьем месте.
Красивыми были голы Анхеля Ди Марии, забившего прямым ударом с углового, и Кабрала, который оформил решающий мяч ударом пяткой.
Анатолий Трубин провел на поле весь матч.
Лига чемпионов. Группа D
Зальцбург - Бенфика 1:3
Голы: Сушич, 57 - Ди Мария, 32, Силва, 45, Кабрал, 90+2
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Сучич (РБ Зальцбург).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
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