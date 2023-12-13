РБ Зальцбург

Бенфика в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Зальцбург со счетом 3:1. Третий гол, который Орлы забили в компенсированное время, по дополнительным показателям позволил им обойти соперника и финишировать на третьем месте.

Красивыми были голы Анхеля Ди Марии, забившего прямым ударом с углового, и Кабрала, который оформил решающий мяч ударом пяткой.

Анатолий Трубин провел на поле весь матч.

Лига чемпионов. Группа D

Зальцбург - Бенфика 1:3

Голы: Сушич, 57 - Ди Мария, 32, Силва, 45, Кабрал, 90+2