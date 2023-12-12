Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов

В матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика на выезде играет с Зальцбургом. В первом тайме счет 1:0 в пользу португальцев сделал Анхель Ди Мария.

Аргентинский вингер классным прямым ударом с углового отправил мяч в ворота.

Для 35-летнего Ди Марии это первое результативное действие в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Команда потеряла шансы на плей-офф ЛЧ, но сражается за Лигу Европы.