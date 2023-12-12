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  4. Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 23:22 |
889
0

Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов

Классный удар вингера Бенфики

12 декабря 2023, 23:22 |
889
0
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика на выезде играет с Зальцбургом. В первом тайме счет 1:0 в пользу португальцев сделал Анхель Ди Мария.

Аргентинский вингер классным прямым ударом с углового отправил мяч в ворота.

Для 35-летнего Ди Марии это первое результативное действие в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Команда потеряла шансы на плей-офф ЛЧ, но сражается за Лигу Европы.

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Бенфика Анхель Ди Мария Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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