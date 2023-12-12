Лига чемпионов12 декабря 2023, 23:22 |
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Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
Классный удар вингера Бенфики
12 декабря 2023, 23:22 |
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В матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов Бенфика на выезде играет с Зальцбургом. В первом тайме счет 1:0 в пользу португальцев сделал Анхель Ди Мария.
Аргентинский вингер классным прямым ударом с углового отправил мяч в ворота.
Для 35-летнего Ди Марии это первое результативное действие в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Команда потеряла шансы на плей-офф ЛЧ, но сражается за Лигу Европы.
Di Maria scores directly from Corner kick 🤯pic.twitter.com/fCbNxetHyg— Total Football (@TotalFootbol) December 12, 2023
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