Во вторник, 12 декабря, состоится матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В таблице группы А «Бавария» занимает 1-е место с 13 очками и уже гарантировала себе место в плей-офф. «Манчестер Юнайтед» идет на 4-й позиции с 4 пунктами.

В поединке первого круга кампании «Бавария» дома переиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция