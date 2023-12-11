Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Манчестер Юнайтед
12.12.2023 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 декабря 2023, 22:15 | Обновлено 11 декабря 2023, 22:23
104
0

Манчестер Юнайтед – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 декабря в 22:00 поединок Лиги чемпионов

11 декабря 2023, 22:15 | Обновлено 11 декабря 2023, 22:23
104
0
Манчестер Юнайтед – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 декабря, состоится матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В таблице группы А «Бавария» занимает 1-е место с 13 очками и уже гарантировала себе место в плей-офф. «Манчестер Юнайтед» идет на 4-й позиции с 4 пунктами.

В поединке первого круга кампании «Бавария» дома переиграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
Шахтер огласил заявку на матч с Порту
Легенда МЮ вступился за тен Хага: «Идея с увольнением – полная чушь»
смотреть онлайн Бавария Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
Футбол | 11 декабря 2023, 01:20 6
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев

Металлист 1925 – Александрия – 0:3. Дубль Плаксы. Видео голов и обзор
Футбол | 11 декабря 2023, 21:10 0
Металлист 1925 – Александрия – 0:3. Дубль Плаксы. Видео голов и обзор
Металлист 1925 – Александрия – 0:3. Дубль Плаксы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура УПЛ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Есть некоторые наработки по усилению»
Футбол | 11.12.2023, 20:49
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Есть некоторые наработки по усилению»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Есть некоторые наработки по усилению»
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
Футбол | 11.12.2023, 15:42
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Футбол | 11.12.2023, 15:29
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
10.12.2023, 22:18 7
Футбол
Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене
Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене
10.12.2023, 13:55 20
Биатлон
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
09.12.2023, 20:39 5
Футбол
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
10.12.2023, 10:00 9
Футбол
Украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК
Украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК
10.12.2023, 16:59 2
Олимпийские игры
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
09.12.2023, 17:44
Футбол
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
11.12.2023, 05:35 1
Футбол
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем