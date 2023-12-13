12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.

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Английский Манчестер Юнайтед, уступив немецкой Баварии (0:1), выбыл из еврокубков.

В 1/8 финала ЛЧ вышли Бавария (16) и Копенгаген (8 очков). В Лиге Европы сыграет Галатасай (5 очков). МЮ занял последнее место в группе (4 очка).

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Манчестер Юнайтед – Бавария – 0:1

Гол: Коман, 71.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Коман, 71 мин.