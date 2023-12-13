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Лига Чемпионов
Манчестер Юнайтед
12.12.2023 22:00 – FT 0 : 1
Бавария
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 01:55 | Обновлено 13 декабря 2023, 02:07
96
0

Ман Юнайтед – Бавария – 0:1. Еврокубки без Красных дьяволов. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 01:55 | Обновлено 13 декабря 2023, 02:07
96
0
Ман Юнайтед – Бавария – 0:1. Еврокубки без Красных дьяволов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Английский Манчестер Юнайтед, уступив немецкой Баварии (0:1), выбыл из еврокубков.

В 1/8 финала ЛЧ вышли Бавария (16) и Копенгаген (8 очков). В Лиге Европы сыграет Галатасай (5 очков). МЮ занял последнее место в группе (4 очка).

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Манчестер Юнайтед – Бавария – 0:1

Гол: Коман, 71.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Коман, 71 мин.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
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Галатасарай Манчестер Юнайтед Копенгаген Бавария Кингсли Коман видео голов и обзор Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - Бавария
Источник Sport.ua
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