Эрик ТЕН ХАГ: «Мы проиграли кампанию в Лиге чемпионов не в этом матче»

12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов. Английский Манчестер Юнайтед, уступив немецкой Баварии (0:1), выбыл из еврокубков.

В 1/8 финала ЛЧ вышли Бавария (16) и Копенгаген (8 очков). В Лиге Европы сыграет Галатасай (5 очков). МЮ занял последнее место в группе (4 очка).

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Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг:

«Мы были очень успешны в организации обороны и в прессинге тоже очень хороши. Играли мы против сильного соперника. Бавария, даже когда игра у нее не идет, обладает высоким индивидуальным мастерством своих игроков, способных организовать нужный момент. К сожалению, так и произошло.

Игроки отдали все свои силы – вы видели настрой, боевой дух. Мне следует отдать команде должное – она заслуживает высказываний в комплиментарном тоне за проведенную совместную работу в матче со столь сильным соперником, каким является Бавария.

Мы проиграли кампанию в Лиге чемпионов не сегодня – это очевидно. У нас были хорошие матчи, но их оказалось недостаточно. Сегодня, считаю, сыграли очень хорошо. Мы не заслуживали поражения, но при этом игру проиграли».

Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот:

«Мы осознаем, что ждем от себя большего. Нам нужно становиться лучше. Мы хотели выйти из группы, но в итоге были недостаточно успешны. Нужно извлечь из этого урок и добиться в следующий раз большего.

Не такого результата нам хотелось. Мы надеялись на иной. Считаю, мы хорошо справлялись и приложили все усилия, играя против хорошей команды, однако в итоге этого оказалось недостаточно».

Победитель Лиги чемпионов 2008 в составе МЮ Рио Фердинанд:

«Нужно отдавать должное соперникам. Манчестер Юнайтед играл против Баварии, очень уверенной в своих силах и сыгранной, с большим опытом игр на таком уровне. У нее мощный состав. Если слишком рано раскрыться в матче такого масштаба и начать атаковать с шашками наголо, то на таком уровне за это накажут. Нужно становиться более сбалансированными».

Вратарь Баварии Мануэль Нойер:

«Это 700-й матч в карьере? Я и не знал об этом факте. Я вполне готов. Даже не ожидал, что все будет складываться так хорошо [после перелома ноги] и что смогу непрерывно выдерживать игровой ритм. Мы очень рады – я очень признателен врачам.

Мы были очень расстроены из-за своей игры во Франкфурте. Сегодняшним результатом показали, как отреагировали на нее. Тренер был очень доволен – он сказал, что был горд, глядя со стороны. Мы приложили все свои силы и потому сегодня победили. Мы должны по полной выкладываться в каждом турнире. У нас сформирована команда, которая точно может побороться за титул».

Бомбардир Баварии Гарри Кейн:

«Серия из трех подряд матчей без забитых мячей? Я скажу то же, что и раньше. Порой бывают какие-то периоды, когда мяч летит не совсем так, как тебе нужно, и, быть может, он то мимо пройдет, то попадет в штангу. Это неотъемлемая часть в жизни нападающего. Нужно просто сохранять самообладание и продолжать делать то, что делаешь. Знаю, в этой команде моменты у меня будут, и я окажусь в нужном месте, реализуя их.

Это ощущается, конечно же, весьма странно [вернуться в Англию в качестве игрока Баварии]. Мы довольны тем, как провели групповой этап, однако для меня это была всего лишь очередная игра, в которой я стремился помочь Баварии добиться победы.

Перед матчем мы обсуждали то, что здесь нам надо гораздо лучше проявить себя в борьбе за мяч, проявить страсть к ней, добавить в энергичности, и, думаю, у нас это получилось. Мы контролировали ход игры продолжительными временными отрезками. Приятно добиться здесь победы со счетом 1:0 и уверенно финишировать в группе».

Игроком матча признан автор победного гола Баварии Кингсли Комана. Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Он забил и в целом показал хорошую игру, продемонстрировав свои скоростные данные и точность фланговых передач. Его голевой рывок за спины защитникам был великолепен».

Автор единственного гола Кингсли Коман, лучший игрок матча:

«Мы очень довольны тем, что вышли в следующий этап. Знаем, что за соперники нас там ожидают. Не забываем и о том, насколько далеко проходили в предыдущих сезонах. Хотим добиться успеха снова.

Очень хорошее завершение [группового этапа], и игра сама по себе тоже очень хороша. [Я не забивал] уже довольно давно, но спокойствия не утратил и рад, что все-таки забил».

Манчестер Юнайтед повторил свой худший результат сезона-2005/06, лишь второй раз в истории заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Ман Юнайтед – Бавария – 0:1 (Коман, 71)

ГОЛ! 0:1. Коман, 71 мин.