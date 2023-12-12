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Лига Чемпионов
Манчестер Юнайтед
12.12.2023 22:00 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
12 декабря 2023, 00:35 | Обновлено 12 декабря 2023, 00:53
136
0

Манчестер Юнайтед – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 декабря в 22:00 по Киеву

12 декабря 2023, 00:35 | Обновлено 12 декабря 2023, 00:53
136
0
Манчестер Юнайтед – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря на «Олд Траффорд» пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Клуб провалился не только на евроарене. Красные дьяволы вообще крайне неудачно проводят нынешний сезон, особенно на контрасте с предыдущим. Особенно явно это проявилось в Кубке Лиги: в начале года финальный поединок был выигран у Ньюкасла, но осенью сорокам там же разгромно проиграли. В АПЛ тоже хватает осечек (в том числе, снова-таки, и черно-белым), что вылилось в отставание от топ-4. Ну, а в Лиге чемпионов фаворит квартета выиграл только 1 поединок, дома с Копенгагеном, и то благодаря Онана, что отразил пенальти в добавленное время. Но в остальных поединках и Андре допускал откровенные неудачи (чего стоят голы, что забивал Зиеш в 5-м туре, просто пробивая со штрафных по центру ворот), и его подопечные прибавили к победе над датчанами только 3:3 с Галатасараем. Да, шансы на плей-офф есть, если конкуренты в параллельном поединке сыграют вничью. Но и самим нужно только побеждать.

Бавария

Команда получила тренером Тухеля в середине весны, как раз для спасения сезона. Но Томасу в итоге просто повезло: серебряную салатницу ему просто подарила дортмундская Боруссия в последнем туре. Но уже тогда он успел проиграть и в Лиге чемпионов, и в кубке Германии. После летних каникул, даже заполучив забивного Кейна, Звезда Юга уже успела несколько раз опозориться (0:3 с РБ Лейпциг в Суперкубке, 1:2 с Саарбрюккеном в кубке), и просто растерять немало очков в Бундеслиге. И только в Лиге чемпионов рекордмейстеры показывают стопроцентный результат. И только в 5-м туре, все решив для себя в плане выхода в плей-офф, немцы ограничились нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Конечно же, все помнят великий финал с камбэком МЮ. Но и в 2010-м, и в 2014-м, Бавария добивалась пусть и непростых, но проходов англичан.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы практически равными. Но сейчас одни не могут особенно показать что-то, а другие не хотят, так что ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,85).

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Манчестер Юнайтед Бавария Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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