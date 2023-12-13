Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?

12 декабря в четырех группах состоялись поединки 6-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Голкипер Анатолий Трубин сыграл за Бенфику в матче с РБ Зальцбург (3:1), и на последних минутах португальский клуб вырвал путевку в Лигу Европы благодаря победе в два мяча.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин на скамейке запасных провел матч с Унион Берлин (3:2). Мадридский клуб уверенно выиграл группу, одержав 6 побед в 6 матчах.

Украинец Александр Зинченко остался в резерве Арсенала в матче против ПСВ (1:1), своего бывшего клуба. Канониры получили путевку в 1/8 финала ЛЧ с первого места (13 очков).

В плей-офф Лиги чемпионов вышли 14 команд:

Бавария, Копенгаген, Арсенал, ПСВ, Реал Мадрид, Наполи, Реал Сосьедад, Интер, Атлетико М, Лацио, Боруссия Д, Ман Сити, РБ Лейпциг, Барселона.

Оставшиеся 2 путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов 13 декабря разыграют:

Группа F: ПСЖ (7), Ньюкасл (5), Милан (5)

Группа H: Порту (9), Шахтер (9)

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

🔹 19:45. Ланс – Севилья – 2:1

– Севилья – 2:1 🔹 19:45. ПСВ – Арсенал – 1:1

🔹 22:00. РБ Зальцбург – Бенфика – 1:3

– 1:3 🔹 22:00. Интер – Реал Сосьедад – 0:0

🔹 22:00. Копенгаген – Галатасарай – 1:0

– Галатасарай – 1:0 🔹 22:00. Ман Юнайтед – Бавария – 0:1

– 0:1 🔹 22:00. Наполи – Брага – 2:0

– Брага – 2:0 🔹 22:00. Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3

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