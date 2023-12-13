Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
12 декабря состоялись 8 матчей 6-го тура Лиги чемпионов
12 декабря в четырех группах состоялись поединки 6-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
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Голкипер Анатолий Трубин сыграл за Бенфику в матче с РБ Зальцбург (3:1), и на последних минутах португальский клуб вырвал путевку в Лигу Европы благодаря победе в два мяча.
Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин на скамейке запасных провел матч с Унион Берлин (3:2). Мадридский клуб уверенно выиграл группу, одержав 6 побед в 6 матчах.
Украинец Александр Зинченко остался в резерве Арсенала в матче против ПСВ (1:1), своего бывшего клуба. Канониры получили путевку в 1/8 финала ЛЧ с первого места (13 очков).
В плей-офф Лиги чемпионов вышли 14 команд:
- Бавария, Копенгаген, Арсенал, ПСВ, Реал Мадрид, Наполи, Реал Сосьедад, Интер, Атлетико М, Лацио, Боруссия Д, Ман Сити, РБ Лейпциг, Барселона.
Оставшиеся 2 путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов 13 декабря разыграют:
- Группа F: ПСЖ (7), Ньюкасл (5), Милан (5)
- Группа H: Порту (9), Шахтер (9)
Лига чемпионов 2023/24
6-й тур, 12 декабря
- 🔹 19:45. Ланс – Севилья – 2:1
- 🔹 19:45. ПСВ – Арсенал – 1:1
- 🔹 22:00. РБ Зальцбург – Бенфика – 1:3
- 🔹 22:00. Интер – Реал Сосьедад – 0:0
- 🔹 22:00. Копенгаген – Галатасарай – 1:0
- 🔹 22:00. Ман Юнайтед – Бавария – 0:1
- 🔹 22:00. Наполи – Брага – 2:0
- 🔹 22:00. Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3
Турнирные таблицы
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