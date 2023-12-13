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Лига Чемпионов
Копенгаген
12.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
Галатасарай
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 02:43 | Обновлено 13 декабря 2023, 03:06
97
0

Копенгаген – Галатасарай – 1:0. Сенсационные датчане. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 02:43 | Обновлено 13 декабря 2023, 03:06
97
0
Копенгаген – Галатасарай – 1:0. Сенсационные датчане. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.

Датский Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ, обыграв дома турецкий Галатасарай (1:0).

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала ЛЧ вышли Бавария (16) и Копенгаген (8 очков). В Лиге Европы сыграет Галатасай (5 очков). МЮ занял последнее место в группе (4 очка).

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Копенгаген – Галатасарай – 1:0

Гол: Лерагер, 58.

Видеообзор матча

События матча

90’
Лукас Лерагер (Копенгаген) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Лерагер (Копенгаген).
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Галатасарай Копенгаген видео голов и обзор Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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