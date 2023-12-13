12.12.2023 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов13 декабря 2023, 02:43 | Обновлено 13 декабря 2023, 03:06
97
0
Копенгаген – Галатасарай – 1:0. Сенсационные датчане. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
13 декабря 2023, 02:43 | Обновлено 13 декабря 2023, 03:06
97
0
12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.
Датский Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ, обыграв дома турецкий Галатасарай (1:0).
Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 1/8 финала ЛЧ вышли Бавария (16) и Копенгаген (8 очков). В Лиге Европы сыграет Галатасай (5 очков). МЮ занял последнее место в группе (4 очка).
Лига чемпионов 2023/24
6-й тур, 12 декабря
Копенгаген – Галатасарай – 1:0
Гол: Лерагер, 58.
Видеообзор матча
События матча
90’
Лукас Лерагер (Копенгаген) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Лерагер (Копенгаген).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2023, 13:49 73
Алексей Сливченко – о новой-старой тенденции в стане «бело-синих»…
Футбол | 12 декабря 2023, 19:51 20
Андрей впервые высказался по теме избрания
Футбол | 12.12.2023, 07:30
Футбол | 13.12.2023, 00:40
Другие виды | 12.12.2023, 09:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.12.2023, 17:05 194
11.12.2023, 20:47 11
11.12.2023, 15:42 13
12.12.2023, 13:29 35
12.12.2023, 06:24 1
11.12.2023, 17:45 84
11.12.2023, 05:35 1
11.12.2023, 10:40 3