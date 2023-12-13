12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.

Датский Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ, обыграв дома турецкий Галатасарай (1:0).

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В 1/8 финала ЛЧ вышли Бавария (16) и Копенгаген (8 очков). В Лиге Европы сыграет Галатасай (5 очков). МЮ занял последнее место в группе (4 очка).

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Копенгаген – Галатасарай – 1:0

Гол: Лерагер, 58.

Видеообзор матча