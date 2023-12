ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

С первых минут на поле в составе «горняков» появился 8-й номер Дмитрий Крыськив. Украинец отыграл на левом фланге 59 минут, после чего был заменен на Невертона.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк заметил проблему у Крыськива и призвал «Шахтер» разъяснить ситуацию:

«Something is definitely not ok...

Это точно не нормально. Очевидно, что проблем с опорно-двигательным аппаратом и готовностью нет. Но случаи слабости и необходимость постоянно пополнять электролитно-водный баланс свидетельствуют о проблеме.

Хорошо, что наступила пауза, медицинский штаб вместе с игроком смогут разобраться и, надеюсь, сообщат общественности, что все-таки происходило с Дмитрием в последние месяцы», – написал Бабелюк.

