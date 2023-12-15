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  4. ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
Лига чемпионов
15 декабря 2023, 21:56 |
998
7

ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива

Бабелюк заметил постоянное пополнение водного баланса от Дмитрия

15 декабря 2023, 21:56 |
998
7
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

С первых минут на поле в составе «горняков» появился 8-й номер Дмитрий Крыськив. Украинец отыграл на левом фланге 59 минут, после чего был заменен на Невертона.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк заметил проблему у Крыськива и призвал «Шахтер» разъяснить ситуацию:

«Something is definitely not ok...

Это точно не нормально. Очевидно, что проблем с опорно-двигательным аппаратом и готовностью нет. Но случаи слабости и необходимость постоянно пополнять электролитно-водный баланс свидетельствуют о проблеме.

Хорошо, что наступила пауза, медицинский штаб вместе с игроком смогут разобраться и, надеюсь, сообщат общественности, что все-таки происходило с Дмитрием в последние месяцы», – написал Бабелюк.

ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива

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видео Дмитрий Бабелюк травма Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк Порту Порту - Шахтер Лига чемпионов
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Умник
Ахренеть. Диме здоровья
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Алекс 122
Это что настолько нужный игрок что прямо нельзя обойтись ? Он в каждом матче пьет ведрами воду и садится на поле .Да отправьте его лечиться .
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0
ALF🎈
Велика кількість води є причина судинної системи, таке буває найчастіше за наявністю алко а нарко речович, тіло потребує для виведеня токсинів з організму води у великих об'ємах, так і має бути! а сердце в цей час колотає як кота, це скоріш за все зловживання алко нарко припаратів, поки молодий водичка доплмагає, але при таких нагрузках не лише на сердцеву і нервову систему це може вилізти йому боком Добре що хоч не впав там на полі
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0
Ostrov Khortitsa
Был на матче Шахтера с Антверпеном в Гамбурге. за второй тайм насчитал больше 18 раз, как Крыськив при любой возможности подбегал на любую из бровок, чтобы попить воды. такое себе зрелище(
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0
avk2307
Я думаю, в контакті все це прописано. 
Ще з дитячого футболу люди проходять медогляди перед змаганням. І там видають правду.
І там два варіанти:
Не граєш і вирішуєш свої проблеми, або підписуєш документ, що не маєш претензій до клубу в разі виникнення проблем.(якщо лікарі звісно дозволяють, але пишуть застереження по твоїй проблемі)
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0
Gargantua
неужели "после вчерашнего"?
у Крыськива явный спад, но я первоначально объяснял это несоответствием модели ван Левена. Хотя возможно есть и другие причины.
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0
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