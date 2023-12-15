ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
Бабелюк заметил постоянное пополнение водного баланса от Дмитрия
13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».
С первых минут на поле в составе «горняков» появился 8-й номер Дмитрий Крыськив. Украинец отыграл на левом фланге 59 минут, после чего был заменен на Невертона.
Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк заметил проблему у Крыськива и призвал «Шахтер» разъяснить ситуацию:
«Something is definitely not ok...
Это точно не нормально. Очевидно, что проблем с опорно-двигательным аппаратом и готовностью нет. Но случаи слабости и необходимость постоянно пополнять электролитно-водный баланс свидетельствуют о проблеме.
Хорошо, что наступила пауза, медицинский штаб вместе с игроком смогут разобраться и, надеюсь, сообщат общественности, что все-таки происходило с Дмитрием в последние месяцы», – написал Бабелюк.
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
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Ще з дитячого футболу люди проходять медогляди перед змаганням. І там видають правду.
І там два варіанти:
Не граєш і вирішуєш свої проблеми, або підписуєш документ, що не маєш претензій до клубу в разі виникнення проблем.(якщо лікарі звісно дозволяють, але пишуть застереження по твоїй проблемі)
у Крыськива явный спад, но я первоначально объяснял это несоответствием модели ван Левена. Хотя возможно есть и другие причины.