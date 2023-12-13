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Лига Чемпионов
Порту
13.12.2023 22:00 – FT 5 : 3
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:57 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:08
1228
54

Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту

Донецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 23:57 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:08
1228
54
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Обе команды перед игрой имели шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Разница была только в том, что «Порту» для выхода в плей-офф ЛЧ достаточно было ничьей, поскольку тогда при равенстве очков у португальцев были бы лучшие личные встречи.

Состав получился у «горняков» достаточно прогнозируемым, хотя некоторые неожиданности были. Матвиенко вышел на позицию левого защитника, и левым вингером играл не, как мы уже привыкли, Невертон, а Крыськив.

Создалось впечатление, что побеждать надо «Порту». Они включили высокий прессинг, а в таких условиях ошибок от «Шахтера» можно было ожидать. И действительно, уже через несколько минут дикая обрезка от Ризныка закончилась ударом выше ворот. Повезло «горнякам», но ненадолго – через несколько минут Гочолеишвили не удержал офсайдную линию, Бондарь дал прострелить и Галено с метра вогнал мяч в сетку.

Getty Images/Global Images Ukraine

После этого натиск хозяев уменьшился и удалось «горнякам», как минимум, немного подержать мяч. После навеса со штрафного Сикан головой бил чуть выше ворот, больше моментов не было, но дышать стало легче.

Несколько неожиданно удалось забить. Очередной гол в этой Лиге чемпионов на свой счет записал Сикан. Гол получился типичным для этого форварда – расстрел пустых ворот после паса Зубкова с правого фланга. Интересно, что перед тем лайнсмен поднял флажок, фиксируя офсайд у Зубкова, но ВАР показал, что все там было нормально.

На кураже дончане удалось провести несколько неплохих атак, однако довести их до логического конца не удавалось. А хозяева забили второй. Судаков на фланге в отчаянном подкате не отобрал мяч, последовал прострел на Галено, который с линии штрафной пробил. Мяч пролетел между ног Бондаренко, прыжок Ризныка в правый от себя уже был напрасным – 2:1.

Getty Images/Global Images Ukraine

Счет был по игре, первый тайм так и закончился.

В перерыве Пушич замен не делалл, но вскоре после паузы был вынужден снимать Крыськива. Более близки к голу были хозяева. Неудивительно, что им в середине тайма удалось забить трижды, правда, раз – в свои ворота. Если говорить по порядку, то сначала Тареми после флангового паса Галено расстреливал ворота, после прострела Сикана Эуштакиу сократил отставание автоголом, а позже Пепе воспользовался навесом с углового и сделал счет 4:2.

В матче стало все ясно. Более близкими к очередному голу были хозяева, и они забили все же в пятый раз – сын главного тренера Франсишку Консейсау воспользовался ошибкой Бондаря и спокойно реализовал выход на Ризныка. Свой джокерский гол забил и «Шахтер» – Эгиналду вышел на поле и забил свой первый гол и в Лиге чемпионов, и вообще за «Шахтер» ударом справа низом в дальний угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Таким образом, матч закончился со счётом 5:3. «Порту» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Шахтер» продолжит еврокубковый путь в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа Н.

«Порту» – «Шахтер» – 5:3

Голы: Галено (9, 43), Тареми (62), Пепе (76), Консейсау (82) – Сикан (29), Эуштакиу (73, автогол), Эгиналду (88)

Предупреждения: Консейсау (33, на скамейке запасных), Зайду (33) – Судаков (54), Назарина (90), Бондарь (91)

«Порту»: Диогу Кошта, Кардозу, Пепе (Франку, 82), Эуштакиу (Груич, 82), Тареми, Пепе́, Зайду, Галено (Хайме, 89), Санчес (Жоау Мариу, 76), Варела, Эванилсон (Кон. 82)

«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Ракицкий (Келси, 74), Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко (Назарина, 85), Крыськив (Невертон, 59), Судаков, Зубков (Эгиналду, 85), Сикан

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион Драгау (Порту, Португалия)

ПОРТУ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 54
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FunnyCat_____
Вы нам забьете сколько сможете -  а мы вам сколько захотим!
Разный класс команд, так что все предсказуемо
Желаю ШД минимум 4 матча в евровесне 
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+8
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New Zealander
Браво Шахтер!!! Подарили нам настоящий праздник футбола. Забить 3 гола на выезде Порту - ето топ!!!! В такой группе набрать 9 очков - настоящий героизм. И Антверпен сегодня показал какая у нас была сложная группа - все команды сильные. Хоть и для Барсы ета игра уже ничего не решала но в любом случае ето показатель. Шахтер - герои что набрали в такой группе 9 очков!
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+7
Игорь Петров
Все по—делу, Порто элементарно более классная команда, скорость принятия решений у португальцев на порядок выше, но игрокам Шахтера не стоит огорчаться, они и так прыгнули в этой лиге выше головы и евровесна им за это в подарок.
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+6
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Sergey Romanchik
До начала группового этапа злыдни говорили,что с группы не выйдет Шахтёр... Последними будут..Теперь радуются,что Шахтёр не прошел в 1/8 Лиги Чемпионов))))
А Шахтёр молодцы 👏💙💛
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+4
maks_krot
Что сказать верил в родную команду до последнего шансы были!!!Ошибок очень много сегодня  особенно в защите  ,бондарь бывает выдаст нормальные игры ну когда очень важный матч  кучу ошибок как всегда ,можно было сыграть с центральными защитниками даже с Матвеем и Раком ,а Азарова на фланг могло и получится и невертона сразу ,ну я не  не гл.тренер. Ну с Порту  и ещё и дома они играли!Ну и так очень большое спасибо за эту лигу чемпионов в такой ситуации что происходит  полным ходом война да и в какой ситуации наш футбол могло быть намного хуже ну  огромное спасибо подарил кучу положительных эмоций Шахтёр и ещё пробились в Лигу Европу этого много стоит !!Спасибо Шахтёр за игру и за результат в этой лиге чемпионов !!!! Удачи и ещё больше положительных результатов в Лиге Европы и удачного жребия !!!!!
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+4
December 32
Для Шахтёра -  рекорд всех сезонов.  
 ГДе-намо???))) 
 Шахтёр стал безоговорочным лучшим с третьих мест ЛЧ!
 То есть - 17-е место в Европе. 
   ГДенамо? Где?)))
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+4
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Brian
Защита конечно дно. Какие то нелепые обрезки, недопонимания + вратарь парочку мог отбить...В ЛЧ таких оплошностей не прощают.
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+4
assa and
Відсутність концетрації, швидкість прийняття рішень нижче чим у Порту - основні причини програшу. Все по ділу,  але в цілому 9 очков достойний результат у порівнянні з іншими нашими клубами у єврокубках
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
Bualur
Дякую, Шахтаре, але... маємо, що маємо.  Грали б від оборони (як із Барселоною), зіграли б на нуль!
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+4
New Zealander
Невертона и Егиналдо кстати можно было выпустить с первых минут
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+3
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Лига конференций без динамо
Чемпион Украины имел до последнего шансы на 1/8 ЛЧ респект
кто то сейчас начнёт гореть и рыгать тех ещё клубы  позорные вылетели с позором в квалификации ЛкЕ и опозорили Украину
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+2
luceorius
 Так жаль надію, що сьогодні вмерла - без варіантів, без ілюзій, без питань.
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+1
avk2307
Еще перед игрой был обзор всех решающих игр Шахтера за выход в плей офф ЛЧ, там все четко объяснили, что никогда такого не было и это за последние лет пять.
Так почему так должно было случиться сейчас?
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0
New Zealander
Фактически после счета 3-2 пошла уже открытая игра и счет мог стать и 5-5
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Лига конференций без динамо
Сегодня ещё матч дырявки опзжшной в ЛкЕ или они на дне и в говне и даже не в евровесне и ёще вылетели с позором с минусовыми в квалификации ЛкЕ
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-1
AndiM
Я так і думав що десь такий заголовок і буде) Ще не вистачає :
 " шаХрай героїчно програв забивши блискучі три голи і пропустивши 5 випадкових". А ну і обов'язково заяву сируна , що судаков новий мессі.
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-1
avk2307
А вот и кстати тот самый комментатор клоун  Шахтера в УПЛ, любуйтесь
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-1
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Pavel_i_CO
Суднаков вже мільйонів 200 коштує. Вирішив подивитися його статистику в УПЛ по системі гол+пас. 2+0... Просто машина 
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-2
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Sashko57
Порту - судья 5 : 3. Не зря писали, что судья фартовый. Теперь прекрасно понимаю хозяина турецкого клуба, давшего в морду судейке.
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-2
FunnyCat_____
где эта заднеприводная со своими мантрами про Лигу Конференций и Чемпиона в игре
 а то скучно что то 
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-3
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