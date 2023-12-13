Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту

Обе команды перед игрой имели шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Разница была только в том, что «Порту» для выхода в плей-офф ЛЧ достаточно было ничьей, поскольку тогда при равенстве очков у португальцев были бы лучшие личные встречи.

Состав получился у «горняков» достаточно прогнозируемым, хотя некоторые неожиданности были. Матвиенко вышел на позицию левого защитника, и левым вингером играл не, как мы уже привыкли, Невертон, а Крыськив.

Создалось впечатление, что побеждать надо «Порту». Они включили высокий прессинг, а в таких условиях ошибок от «Шахтера» можно было ожидать. И действительно, уже через несколько минут дикая обрезка от Ризныка закончилась ударом выше ворот. Повезло «горнякам», но ненадолго – через несколько минут Гочолеишвили не удержал офсайдную линию, Бондарь дал прострелить и Галено с метра вогнал мяч в сетку.

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После этого натиск хозяев уменьшился и удалось «горнякам», как минимум, немного подержать мяч. После навеса со штрафного Сикан головой бил чуть выше ворот, больше моментов не было, но дышать стало легче.

Несколько неожиданно удалось забить. Очередной гол в этой Лиге чемпионов на свой счет записал Сикан. Гол получился типичным для этого форварда – расстрел пустых ворот после паса Зубкова с правого фланга. Интересно, что перед тем лайнсмен поднял флажок, фиксируя офсайд у Зубкова, но ВАР показал, что все там было нормально.

На кураже дончане удалось провести несколько неплохих атак, однако довести их до логического конца не удавалось. А хозяева забили второй. Судаков на фланге в отчаянном подкате не отобрал мяч, последовал прострел на Галено, который с линии штрафной пробил. Мяч пролетел между ног Бондаренко, прыжок Ризныка в правый от себя уже был напрасным – 2:1.

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Счет был по игре, первый тайм так и закончился.

В перерыве Пушич замен не делалл, но вскоре после паузы был вынужден снимать Крыськива. Более близки к голу были хозяева. Неудивительно, что им в середине тайма удалось забить трижды, правда, раз – в свои ворота. Если говорить по порядку, то сначала Тареми после флангового паса Галено расстреливал ворота, после прострела Сикана Эуштакиу сократил отставание автоголом, а позже Пепе воспользовался навесом с углового и сделал счет 4:2.

В матче стало все ясно. Более близкими к очередному голу были хозяева, и они забили все же в пятый раз – сын главного тренера Франсишку Консейсау воспользовался ошибкой Бондаря и спокойно реализовал выход на Ризныка. Свой джокерский гол забил и «Шахтер» – Эгиналду вышел на поле и забил свой первый гол и в Лиге чемпионов, и вообще за «Шахтер» ударом справа низом в дальний угол.

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Таким образом, матч закончился со счётом 5:3. «Порту» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Шахтер» продолжит еврокубковый путь в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа Н.

«Порту» – «Шахтер» – 5:3

Голы: Галено (9, 43), Тареми (62), Пепе (76), Консейсау (82) – Сикан (29), Эуштакиу (73, автогол), Эгиналду (88)

Предупреждения: Консейсау (33, на скамейке запасных), Зайду (33) – Судаков (54), Назарина (90), Бондарь (91)

«Порту»: Диогу Кошта, Кардозу, Пепе (Франку, 82), Эуштакиу (Груич, 82), Тареми, Пепе́, Зайду, Галено (Хайме, 89), Санчес (Жоау Мариу, 76), Варела, Эванилсон (Кон. 82)

«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Ракицкий (Келси, 74), Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко, Бондаренко (Назарина, 85), Крыськив (Невертон, 59), Судаков, Зубков (Эгиналду, 85), Сикан

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион Драгау (Порту, Португалия)

ПОРТУ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА