13 декабря «Шахтер» проведет последний поединок в рамках группового турнира Лиги чемпионов – в гостях против «Порту». На кону для обеих команд – путевка в весеннюю стадию чемпионской Лиги.

Порту

«Порту» свой поединок внутреннего календаря провел на день позже «Шахтера». Девятого декабря подопечные Консейсао в родных стенах в рамках чемпионата Португалии встречались из командой с низов турнирной таблицы – «Каса Пиа».

Фаворит одержал визуально простую победу – 3:1. Интересно, что в этом поединке все голы забили футболисты «Порту». Эванилсон, Зе Педро и Пепе отличились в воротах соперника, а Фернандо за минуту до финального свистка поразил свои ворота.

После этой победы «Порту» продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Драконы» имеют столько же очков, как и занимающий первую строчку «Спортинг» (по 31-му), однако уступают лиссабонцам по дополнительным показателям.

Как и «Шахтер», футболисты «Порту» позиционируют последний матч группового этапа Лиги чемпионов, как главный матч года. «На нас ожидает финал», – заявил полузащитник «Порту» Варела. И добавил: «Мы будет работать изо всех сил, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ».

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Шахтер

Накануне решающей игры в Лиге чемпионов дончане провели и последний в нынешнем году матч внутреннего календаря. На «Арене Львов» подопечные Марино Пушича без видимых проблем одолели «Верес» - 2:0. Забитыми мячами отличились Крыськив и Зубков.

Действующий чемпион будет зимовать лишь на четвертом месте в таблице чемпионата Украины. Однако по потерянным очкам «горняки» - лидеры чемпионского пелотона.

К игре против «Порту» дончане готовились во Львове, где проводили тренировочные занятия.

11 декабря «Шахтер» уже по привычному маршруту отбыл на игру Лиги чемпионов. Сначала – автобусом в польский Жешув, а оттуда – самолетом в Порту.

В составе делегации «Шахтера» – 28 футболистов (игроки первой и юношеской команд).

Не успел восстановиться к поединку против «Порту» основной правофланговый защитник «горняков» Ефим Конопля. По словам наставника «Шахтера» Марино Пушича, Конопля поедет вместе с командой в Португалию, однако на поле своей команде не поможет.

Также в лазарете «Шахтера» находятся Лассина Траоре и Дмитрий Чигринский.

В день игры на стадионе «Порту» – «Драгау» – ожидается аншлаг. Должна быть заполнена и гостевая трибуна. Цена билетов на матч для болельщиков чемпионов Украины – 16 евро.

История противостояний

«Порту» – неудобный соперник для «горняков». Предстоящий поединок будет шестым очным противостояниям для оппонентов, и «Шахтер» пока что не может похвастаться ни одной победой. В пассиве «оранжево-черных» – три поражения (одно из них «добыто» в нынешней кампании, когда номинально домашний матч подопечные тогда еще ван Леувена проиграли 1:3), еще два матча завершились вничью.

Прогноз

Последний раз «Шахтер» играл в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018. Тогда подопечные Фонсеки заняли второе место в очень сложной группе – «Манчестер Сити», «Наполи» и «Фейеноорд». Тогда победа в последней игре – над «Сити» – обеспечила нашей команде евровесну в самом престижном континентальном турнире.

Нынешняя ситуация для «Шахтера» чем-то похожа на ту, что была шесть лет назад. Для того, чтобы команде снова выйти в плей-офф ЛЧ, нужно обязательно побеждать. Но главная разница в том, что тогда «МанСити» особо не был мотивирован, ведь заблаговременно застолбил за собой первое место в группе.

В этот раз мотивация «Порту» наверняка будет зашкаливать, ведь лишь позитивный результат даст возможность «драконам» сыграть в плей-офф чемпионской Лиги.

Однако, в отличие от чемпионов Украины, португальцев устроит и ничья. Хотя вряд ли они будут играть на ничейный исход – слишком рискованное это занятие.

На стороне португальского гранда – домашняя арена, на которой команда проигрывает крайне редко. А еще – статистика личных встреч, которая, как известно, весьма упрямая вещь.

К тому же, против команд типа «Порту» «Шахтеру» всегда играть непросто. Видится, что игра против португальцев по содержанию будет иной, нежели матчи против «Барселоны». Если «там» «горнякам» давали пространство, то «здесь» вряд ли они его получат.

С другой стороны, «Шахтер» обозначил матч против «Порту», как главный в уходящем году. Можно не сомневаться, что команда и ее тренерский штаб сделают все от них зависящее, чтобы победить. То, как умеет Пушич мотивировать, мы уже в нынешней ЛЧ видели.

Есть ощущение, что в этот раз «Шахтер» не проиграет «Порту». Но вот выиграет ли? Сделать это будет архисложно. Предположим, что игра завершится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Порту»: Кошта, Пепе, Хорхе, Мендеш, Зе Педро, Варела, Эустакиу, Франку, Хайме, Тареми, Эванилсон

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Сикан.

13 декабря, среда