Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.
Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна была только победа.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Галено, 9 мин.
ГОЛ! 1:1. Даниил Сикан, 30 мин.
ГОЛ! 2:1. Галено, 43 мин.
ГОЛ! 3:1. Мехди Тареми, 62 мин.
ГОЛ! 3:2. Эуштакиу, 73 мин (автогол)
ГОЛ! 4:2. Пепе, 76 мин.
ГОЛ! 5:2. Франсишку Консейсау, 82 мин.
ГОЛ! 5:3. Эгиналдо, 88 мин.
События матча
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