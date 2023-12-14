13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна была только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Галено, 9 мин.

ГОЛ! 1:1. Даниил Сикан, 30 мин.

ГОЛ! 2:1. Галено, 43 мин.

ГОЛ! 3:1. Мехди Тареми, 62 мин.

ГОЛ! 3:2. Эуштакиу, 73 мин (автогол)

ГОЛ! 4:2. Пепе, 76 мин.

ГОЛ! 5:2. Франсишку Консейсау, 82 мин.

ГОЛ! 5:3. Эгиналдо, 88 мин.