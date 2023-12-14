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Лига Чемпионов
Порту
13.12.2023 22:00 – FT 5 : 3
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 00:05 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:47
3516
0

Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

14 декабря 2023, 00:05 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:47
3516
0
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 ноября в матче 6-го тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде играет против португальского Порту.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Порту на стадионе Драгау. Арбитр матча – Иштван Ковач из Румынии.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов украинскому клубу нужна была только победа.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Порту и Шахтера

Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Галено, 9 мин.

ГОЛ! 1:1. Даниил Сикан, 30 мин.

ГОЛ! 2:1. Галено, 43 мин.

ГОЛ! 3:1. Мехди Тареми, 62 мин.

ГОЛ! 3:2. Эуштакиу, 73 мин (автогол)

ГОЛ! 4:2. Пепе, 76 мин.

ГОЛ! 5:2. Франсишку Консейсау, 82 мин.

ГОЛ! 5:3. Эгиналдо, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Порту).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе (Порту).
73’
ГОЛ ! Автогол забил Стефен Эустакиу (Порту).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
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Источник Sport.ua
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