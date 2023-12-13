В среду, 13 декабря, состоится поединок группового турнира Лиги чемпионов, в котором встретятся «Порту» и «Шахтер». Матч пройдет в Порту на стадионе «Драгау», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Донецкий клуб до последнего тура сохранил шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «горнякам» необходимо увезти победу из Португалии. Но при любом итоге поединка мы увидим «Шахтер» в весенней стадии еврокубков. В первой дуэли, которая состоялась в сентябре, «драконы» обыграли донецкую команду со счетом 3:1. Перед противостоянием на «Драгау» «горняки» в матче УПЛ обыграли «Верес» со счетом 2:0, а «Порту» в своем национальном чемпионате обыграл команду «Каза Пия» – 3:1. Ранее «Шахтер» провел пять поединков с «драконами» и еще ни разу не побеждал португальского гранда (3 поражения и 2 ничьи).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Порту» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.