Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»
Лига Чемпионов
Порту
13.12.2023 22:00 – FT 5 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 03:26 |
322
0

ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»

Наставник «Шахтера» провел пресс-конференцию после поражения от «Порту» в Лиге чемпионов

14 декабря 2023, 03:26 |
322
0
ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

После завершения встречи главный тренер донецкого клуба Марино Пушич провел пресс-конференцию:

– Что, по вашему мнению, послужило причиной поражения? Может быть, в конце не хватило сил по сравнению с «Порту»? Что именно могло стать причиной и какова ваша общая реакция на результат?

– Да, к сожалению, мы проиграли, а причина очень проста – они забили пять голов, а мы только три. Для выездного матча это много, но этого было недостаточно. «Порту» – это очень хорошая команда, как я уже говорил, команда, против которой тяжело играть, действующая в высоком темпе, очень авантюрна. Соперник хорошо начал, мы хорошо отыгрывались. Мы доминировали в определенных частях матча, но совершили две-три необязательных ошибки, что слишком для такого уровня. Поэтому играть было не так легко, но, конечно, мы пытались это сделать все время, особенно в последние 25 минут, когда счет был 2:3. Мы заменили наших игроков атаки, хотели отыграться, но потом снова пропустили. Должен сказать, что уровень соперника также сыграл свою роль, потому что это их стиль, мы готовились к этому. На самом деле все произошло так, как мы обсуждали, но в негативном смысле для нас.

– Какие слова вы нашли для футболистов после игры и вообще как бы описали этот период для команды, потому что это был последний официальный матч для «Шахтера» в 2023 году?

– Честно говоря, иногда странно гордиться командой после поражения, потому что мы действительно приехали сюда соревноваться и играть, и я думаю, у нас есть что предложить зрителям – качественный футбол с очень достойным соперником. Мои игроки сделали все возможное, боролись до конца, последние 25 минут, наверное, прошли в игре один в один, только с тремя защитниками, мы поставили всех нападающих в линию. Мы действительно сделали все, но и они сделали все. Поэтому я горжусь этой командой, очень молодой. Эти поединки важны для обучения молодых игроков, потому что только так ты можешь получить этот опыт, и мы это сделали.

С одной стороны, я благодарен за такие матчи за то, как они помогают учиться и развиваться. Если вы посмотрите на нашу кампанию в Лиге чемпионов к этому моменту, у нас была очень тяжелая группа, набрали девять очков, что является большим достижением, играя в хороший футбол. Я только могу сказать, что очень доволен усилиями моих игроков тем, как они развиваются индивидуально и как прогрессирует команда в последние два месяца. Поэтому, если описывать мои первые два месяца в этом клубе – тяжелый труд, много путешествий, неидеальные обстоятельства для работы из-за сложившейся ситуации, о которой всем известно. Но они много работали ежедневно, были дисциплинированными, и вы также могли это наблюдать во время матчей. Повторюсь, я очень ими горжусь. Мы достигли очень важной цели для клуба и остаемся в отличном турнире – в Лиге Европы.

– Я знаю, что очень трудно что-либо говорить после такого результата, но одним из положительных моментов была игра Даниила Сикана. В украинском футболе нечасто встречаются бомбардиры, забивающие в Лиге чемпионов так, как он это делает сейчас. В прошлом сезоне Лиги чемпионов он совершил много ошибок, то как он изменился сейчас и как вы с ним работаете для его прогресса и такого результата?

– Во-первых, всегда имеют значение две вещи: твоя способность развиваться в сочетании с твоим характером. Боевой дух и нрав. И это касается не только Сикана, который очень хорошо прогрессирует, что я рад видеть, но многие ребята делают такие шаги. Как я уже говорил, это довольно молодая команда с множеством молодых футболистов. Чтобы достичь уровня сильного игрока в Лиге чемпионов, нужно приложить немалые усилия, выполнить много работы. И повторюсь: он способен развиваться, он обладает характером, чтобы усердно работать. Эти два аспекта вместе с программой, тренировками и видеоразборами, которые мы проводим со всеми игроками, являются частью развития. Приятно это видеть и я считаю, что это очень важно для украинского футбола.

По теме:
ГАЛЕНО: «В очередной раз оформил дубль Шахтеру. Никогда не играем на ничью»
Ньюкасл – Милан – 1:2. Сороки пролетели мимо евровесны. Видео голов и обзор
Тренер Порту оценил матч с Шахтером в Лиге чемпионов и похвалил горняков
Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер Марино Пушич пресс-конференция Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Футбол | 13 декабря 2023, 13:31 14
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»

От экс-вингера «Шахтера» в АПЛ хотят видеть более качественной игры

УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
Футбол | 13 декабря 2023, 22:52 7
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?

Украинских болельщиков обвинили в расизме

Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й
Футбол | 13.12.2023, 23:59
Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й
Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й
ПУШИЧ: «Все просто. Порту забил 5, а мы – 3. Горжусь этой молодой командой»
Футбол | 14.12.2023, 01:44
ПУШИЧ: «Все просто. Порту забил 5, а мы – 3. Горжусь этой молодой командой»
ПУШИЧ: «Все просто. Порту забил 5, а мы – 3. Горжусь этой молодой командой»
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 13.12.2023, 11:28
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
12.12.2023, 13:29 37
Футбол
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
13.12.2023, 18:35 21
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Украина U-20 играет на молодежном ЧМ. Календарь матчей (обновляется)
Украина U-20 играет на молодежном ЧМ. Календарь матчей (обновляется)
13.12.2023, 20:15 1
Хоккей
У Трубина будет евровесна. Бенфика взяла нужный результат на 92-й минуте
У Трубина будет евровесна. Бенфика взяла нужный результат на 92-й минуте
13.12.2023, 00:01 6
Футбол
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
12.12.2023, 10:18 11
Футбол
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
13.12.2023, 01:25
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем