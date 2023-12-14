ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

После завершения встречи главный тренер донецкого клуба Марино Пушич провел пресс-конференцию:

– Что, по вашему мнению, послужило причиной поражения? Может быть, в конце не хватило сил по сравнению с «Порту»? Что именно могло стать причиной и какова ваша общая реакция на результат?



– Да, к сожалению, мы проиграли, а причина очень проста – они забили пять голов, а мы только три. Для выездного матча это много, но этого было недостаточно. «Порту» – это очень хорошая команда, как я уже говорил, команда, против которой тяжело играть, действующая в высоком темпе, очень авантюрна. Соперник хорошо начал, мы хорошо отыгрывались. Мы доминировали в определенных частях матча, но совершили две-три необязательных ошибки, что слишком для такого уровня. Поэтому играть было не так легко, но, конечно, мы пытались это сделать все время, особенно в последние 25 минут, когда счет был 2:3. Мы заменили наших игроков атаки, хотели отыграться, но потом снова пропустили. Должен сказать, что уровень соперника также сыграл свою роль, потому что это их стиль, мы готовились к этому. На самом деле все произошло так, как мы обсуждали, но в негативном смысле для нас.

– Какие слова вы нашли для футболистов после игры и вообще как бы описали этот период для команды, потому что это был последний официальный матч для «Шахтера» в 2023 году?



– Честно говоря, иногда странно гордиться командой после поражения, потому что мы действительно приехали сюда соревноваться и играть, и я думаю, у нас есть что предложить зрителям – качественный футбол с очень достойным соперником. Мои игроки сделали все возможное, боролись до конца, последние 25 минут, наверное, прошли в игре один в один, только с тремя защитниками, мы поставили всех нападающих в линию. Мы действительно сделали все, но и они сделали все. Поэтому я горжусь этой командой, очень молодой. Эти поединки важны для обучения молодых игроков, потому что только так ты можешь получить этот опыт, и мы это сделали.



С одной стороны, я благодарен за такие матчи за то, как они помогают учиться и развиваться. Если вы посмотрите на нашу кампанию в Лиге чемпионов к этому моменту, у нас была очень тяжелая группа, набрали девять очков, что является большим достижением, играя в хороший футбол. Я только могу сказать, что очень доволен усилиями моих игроков тем, как они развиваются индивидуально и как прогрессирует команда в последние два месяца. Поэтому, если описывать мои первые два месяца в этом клубе – тяжелый труд, много путешествий, неидеальные обстоятельства для работы из-за сложившейся ситуации, о которой всем известно. Но они много работали ежедневно, были дисциплинированными, и вы также могли это наблюдать во время матчей. Повторюсь, я очень ими горжусь. Мы достигли очень важной цели для клуба и остаемся в отличном турнире – в Лиге Европы.

– Я знаю, что очень трудно что-либо говорить после такого результата, но одним из положительных моментов была игра Даниила Сикана. В украинском футболе нечасто встречаются бомбардиры, забивающие в Лиге чемпионов так, как он это делает сейчас. В прошлом сезоне Лиги чемпионов он совершил много ошибок, то как он изменился сейчас и как вы с ним работаете для его прогресса и такого результата?



– Во-первых, всегда имеют значение две вещи: твоя способность развиваться в сочетании с твоим характером. Боевой дух и нрав. И это касается не только Сикана, который очень хорошо прогрессирует, что я рад видеть, но многие ребята делают такие шаги. Как я уже говорил, это довольно молодая команда с множеством молодых футболистов. Чтобы достичь уровня сильного игрока в Лиге чемпионов, нужно приложить немалые усилия, выполнить много работы. И повторюсь: он способен развиваться, он обладает характером, чтобы усердно работать. Эти два аспекта вместе с программой, тренировками и видеоразборами, которые мы проводим со всеми игроками, являются частью развития. Приятно это видеть и я считаю, что это очень важно для украинского футбола.