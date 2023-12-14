ПУШИЧ: «Все просто. Порту забил 5, а мы – 3. Горжусь этой молодой командой»

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

После завершения встречи главный тренер донецкого клуба Марино Пушич прокомментировал поражение своих подопечных:

«К сожалению, мы проиграли эту игру. Все просто: «Порту» забил пять голов, а мы сумели только три. Три гола – это много, когда играешь на выезде, но этого было недостаточно. «Порту» – очень хорошая команда, с ней сложно играть. Они всегда играют в высоком темпе.

Они лучше начали игру и забили. Мы вернулись в игру, доминировали, было несколько моментов, но допустили две-три ненужные ошибки. Это слишком много на этом уровне.

Немного странно проигрывать и гордиться игроками. Но мы приехали сюда, чтобы сражаться, играть и предлагать людям хороший футбол против очень хороших соперников. Мои игроки выложились на все сто и боролись до конца. Я очень горжусь этой молодой командой. Подобные игры имеют решающее значение для развития молодых игроков», – сказал Пушич.

Видеообзор матча Порту – Шахтер – 5:3