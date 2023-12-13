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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 12:01 | Обновлено 13 декабря 2023, 12:06
1075
0

ФОТО. Отменный фанатский подарок! Копенгаген отметил выход в плей-офф ЛЧ

Датский клуб отдал должное поддержке со стороны поклонников

13 декабря 2023, 12:01 | Обновлено 13 декабря 2023, 12:06
1075
0
ФОТО. Отменный фанатский подарок! Копенгаген отметил выход в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 декабря, в матче 6-го тура Лиги чемпионов датский «Копенгаген» на своем поле переиграл «Галатасарай» со счетом 1:0.

Этот результат позволил «Копенгагену» занять в таблице группы А второе место, набрав 8 очков, и вместе с «Баварией» (16 пунктов) выйти в плей-офф турнира.

По случаю такого достижения «Копенгаген» сразу после финального свистка в игре с «Галатасараем» подарил каждому зрителю по одному стакану пива.

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Копенгаген Лига чемпионов фанаты
Источник Twitter
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