ФОТО. Отменный фанатский подарок! Копенгаген отметил выход в плей-офф ЛЧ

Во вторник, 12 декабря, в матче 6-го тура Лиги чемпионов датский «Копенгаген» на своем поле переиграл «Галатасарай» со счетом 1:0.

Этот результат позволил «Копенгагену» занять в таблице группы А второе место, набрав 8 очков, и вместе с «Баварией» (16 пунктов) выйти в плей-офф турнира.

По случаю такого достижения «Копенгаген» сразу после финального свистка в игре с «Галатасараем» подарил каждому зрителю по одному стакану пива.

FC København are obviously in the mood to celebrate - they’ve just announced free beer for fans in the stadium pic.twitter.com/z7YMPHi2nQ