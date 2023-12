ПОЧЕТТИНО не разочарован в игроках, поскольку «они отдали себя целиком»

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

После завершения встречи наставник «синих» Маурисио Почеттино заявил, что «не разочарован в игроках, поскольку они отдали себя целиком»:

«Мы – другой проект, мы не собираемся менять то, что говорили в начале сезона, даже если игроки в хорошей форме, это будет сложно, но сейчас, когда игроки ушли, это еще сложнее.

«Я не разочарован в игроках, потому что думаю, что они отдали себя целиком на поле», – заявил Почеттино.

«Челси» проиграл 17 матчей в 2023 году. Если до конца декабря лондонцы уступят в еще трех поединок, то установят новый антирекорд клуба.

