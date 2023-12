ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Браги и Сельты возглавил Олимпиакос

«Олимпиакос» официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Карлуша Карвальяла. Контракт с 58-летним португальским специалистом рассчитан до лета 2025 года.

На посту главного тренера «Олимпиакоса» Карвальял заменил испанца Диего Мартинеса, который проработал в клубе всего пять месяцев.

Предыдущим местом работы Карвальяла была «Сельта», также он известен по работе с такими клубами как «Спортинг», «Бешикташ», «Суонси» и «Брага».

На данный момент «Олимпиакос» идет четвертым в чемпионате Греции и третьим – в своей группе в Лиге Европы.

🔴⚪️🤝🏻 Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: 𝚱ά𝛒𝛌𝛐ς 𝚱𝛂𝛒𝛃𝛂𝛌𝛊ά𝛌! / We welcome our new Head Coach: 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗖𝗮𝗿𝘃𝗮𝗹𝗵𝗮𝗹! 🇵🇹⁰⁰#Olympiacos #Welcome #Coach #CarlosCarvalhal #Portugal pic.twitter.com/i5XNEDxnH7