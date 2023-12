Александр Зинченко попал в новую команду Radioactive в игре EA FC 24

Украинский игрок Александр Зинченко из лондонского клуба Арсенал попал в промо-команду под названием Radioactive в игре EA FC 24.

Украинец оказался в одной команде с такимим игроками как: Лионель Месси, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Рональд Араухо, Доминик Собослаи и Йошко Гвардиол.

По сравнению с золотой картой Зинченко улучшили скорость на 22, стрельбу на 7, пас на 5, дриблинг на 5, защиту на 7 и телосложение на 11.

EA Sports FC 24 — компьютерная игра в жанре спортивного симулятора. Первая игра в серии EA Sports FC после завершения договора между EA и Международной федерацией футбола (FIFA), разработанная компанией EA Vancouver под издательством Electronic Arts.

It's time to take your Starting XI back to the lab.



Engineer new links through new Chemistry only available through Radioactive, Special Player Items with altered boosts that introduce additional squad-building possibilities for your side.



Discover more: https://t.co/ZueUsbjO0F pic.twitter.com/PFvTW2GCqY