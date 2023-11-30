Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик – лидер в топ-5 чемпионатах по проценту касаний мяча в штрафной
Испания
30 ноября 2023, 17:53 | Обновлено 30 ноября 2023, 17:54
389
1

Довбик – лидер в топ-5 чемпионатах по проценту касаний мяча в штрафной

По этому показателю украинский форвард оказался выше Холанда и Осимхена

30 ноября 2023, 17:53 | Обновлено 30 ноября 2023, 17:54
389
1
Довбик – лидер в топ-5 чемпионатах по проценту касаний мяча в штрафной
ФК Жирона. Артем Довбик

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик является на данный момент лидером по проценту касаний мяча в штрафной площадке соперника в топ-5 чемпионатов Европы. Об этом сообщает британская спортивно-аналитическая компания Optа.

С показателем в 34% наш соотечественник опережает забивного форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (30%), а также грозного нападающего «Наполи» Виктора Осимхена (26%). Также в топ-пятерке самых эффективных форвардов – Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (25%) и Анте Будимир из «Осасуны» (24%).

Добавим, что во внимание принимались показатели игроков, которые сыграли в нынешнем сезоне минимум 500 минут.

По теме:
Источник. Месси хотел перейти в Манчестер Сити, но Гвардиола отказал
ФОТО. Сыграет против Валенсии? Артем Довбик возобновил тренировки
Отец Кварацхелии: «Хвича до сих пор мечтает играть за Реал Мадрид»
Артем Довбик Эрлинг Холанд Виктор Осимхен Анте Будимир Олли Уоткинс Жирона Манчестер Сити Наполи Астон Вилла Осасуна
Источник Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
Футбол | 30 ноября 2023, 13:19 8
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?
ФИФА обновила рейтинг сборных. На каком месте Украина?

Ничья с Италией не позволила «желто-синим» подняться выше в списке

На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
Биатлон | 29 ноября 2023, 17:45 23
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде

Блашко ушла на штрафной круг на втором этапе

Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29.11.2023, 20:12
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
ВИДЕО. Эмоции Андре Онана после ничьей с Галатасараем
Футбол | 30.11.2023, 11:47
ВИДЕО. Эмоции Андре Онана после ничьей с Галатасараем
ВИДЕО. Эмоции Андре Онана после ничьей с Галатасараем
Снова лавка запасных для Лунина? Кепа вернулся к полноценным тренировкам
Футбол | 30.11.2023, 16:10
Снова лавка запасных для Лунина? Кепа вернулся к полноценным тренировкам
Снова лавка запасных для Лунина? Кепа вернулся к полноценным тренировкам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Довбык ничем не хуже Холанда. У Холанда просто команда сильнее и качественнее снабжает его мячом.
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
29.11.2023, 14:28 37
Футбол
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 153
Футбол
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
28.11.2023, 20:13 9
Бокс
Тедди Атлас сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри
Тедди Атлас сделал смелый прогноз на бой Усик – Фьюри
28.11.2023, 21:59
Бокс
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
28.11.2023, 19:43 1
Футбол
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
28.11.2023, 22:10 12
Футбол
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
«Ему будет легко». Джеймс Тони сделал прогноз на бой Фьюри – Усик
29.11.2023, 14:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем