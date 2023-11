Довбик – лидер в топ-5 чемпионатах по проценту касаний мяча в штрафной

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик является на данный момент лидером по проценту касаний мяча в штрафной площадке соперника в топ-5 чемпионатов Европы. Об этом сообщает британская спортивно-аналитическая компания Optа.

С показателем в 34% наш соотечественник опережает забивного форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (30%), а также грозного нападающего «Наполи» Виктора Осимхена (26%). Также в топ-пятерке самых эффективных форвардов – Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (25%) и Анте Будимир из «Осасуны» (24%).

Добавим, что во внимание принимались показатели игроков, которые сыграли в нынешнем сезоне минимум 500 минут.

34% - Players of top five European leagues with the highest percentage of his touches in the opponent box this season (500+ minutes played):



34% - Artem Dovbyk 🇺🇦

30% - Erling Haaland 🇳🇴

26% - Victor Osimhen 🇳🇬

25% - Ollie Watkins 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

24% - Ante Budimir 🇭🇷



Habitat. 🥅 pic.twitter.com/nFIhLFuluc