Довбик – лидер в топ-5 чемпионатах по проценту касаний мяча в штрафной
По этому показателю украинский форвард оказался выше Холанда и Осимхена
Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик является на данный момент лидером по проценту касаний мяча в штрафной площадке соперника в топ-5 чемпионатов Европы. Об этом сообщает британская спортивно-аналитическая компания Optа.
С показателем в 34% наш соотечественник опережает забивного форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (30%), а также грозного нападающего «Наполи» Виктора Осимхена (26%). Также в топ-пятерке самых эффективных форвардов – Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (25%) и Анте Будимир из «Осасуны» (24%).
Добавим, что во внимание принимались показатели игроков, которые сыграли в нынешнем сезоне минимум 500 минут.
34% - Players of top five European leagues with the highest percentage of his touches in the opponent box this season (500+ minutes played):— OptaJose (@OptaJose) November 30, 2023
34% - Artem Dovbyk 🇺🇦
30% - Erling Haaland 🇳🇴
26% - Victor Osimhen 🇳🇬
25% - Ollie Watkins 🏴
24% - Ante Budimir 🇭🇷
Habitat. 🥅 pic.twitter.com/nFIhLFuluc
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