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  4. ФОТО. Новая форма Фиорентины с исторической отсылкой
Италия
29 ноября 2023, 07:40 |
291
0

ФОТО. Новая форма Фиорентины с исторической отсылкой

Клуб из Флоренции презентовал четвертый комплект формы

29 ноября 2023, 07:40 |
291
0
ФОТО. Новая форма Фиорентины с исторической отсылкой
ФК Фиорентина

«Фиорентина» презентовала четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в бело-красных тонах с принтом разводов.

Такой дизайн имеет исторический подтекст. Дело в том, что в начале своего существования «Фиорентина» играла в красно-белых футболках и черных шортах.

Согласно легенде, фиолетовый цвет футболок, который является основным для «Фиорентины» уже много лет, появился после того, что красно-бело-черная форма команды полиняла в результате неудачной стирки во флорентийской реке Арно.

В субботу «Фиорентина» проиграла «Милану» 0:1 в 13-м туре Серии А.

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Фиорентина игровая форма фото
Источник ФК Фиорентина
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