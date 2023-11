ФОТО. Новая форма Фиорентины с исторической отсылкой

«Фиорентина» презентовала четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в бело-красных тонах с принтом разводов.

Такой дизайн имеет исторический подтекст. Дело в том, что в начале своего существования «Фиорентина» играла в красно-белых футболках и черных шортах.

Согласно легенде, фиолетовый цвет футболок, который является основным для «Фиорентины» уже много лет, появился после того, что красно-бело-черная форма команды полиняла в результате неудачной стирки во флорентийской реке Арно.

В субботу «Фиорентина» проиграла «Милану» 0:1 в 13-м туре Серии А.

Our new fourth kit💜⚜️



Kappa x Fiorentina by @polimoda #forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/8OCjcpyhtD