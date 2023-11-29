ФОТО. Новая форма Фиорентины с исторической отсылкой
Клуб из Флоренции презентовал четвертый комплект формы
«Фиорентина» презентовала четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в бело-красных тонах с принтом разводов.
Такой дизайн имеет исторический подтекст. Дело в том, что в начале своего существования «Фиорентина» играла в красно-белых футболках и черных шортах.
Согласно легенде, фиолетовый цвет футболок, который является основным для «Фиорентины» уже много лет, появился после того, что красно-бело-черная форма команды полиняла в результате неудачной стирки во флорентийской реке Арно.
В субботу «Фиорентина» проиграла «Милану» 0:1 в 13-м туре Серии А.
Our new fourth kit💜⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 28, 2023
Kappa x Fiorentina by @polimoda #forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/8OCjcpyhtD
🔍💜⚜️#forzaviola #fiorentina #kappasport pic.twitter.com/coJ2urBTrI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 28, 2023
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