ФОТО. Сборные Украины и Грузии определились с игровой формой на матч ЛН
Украина сыграет в желтом цвете, Грузия в красном
В субботу, 16 ноября, состоится поединок пятого тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 за Киевом.
Матч пройдет в городе Батуми на стадионе «Аджарабет Арена».
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Команды определились, в какой форме сыграют в матче. Украина выступит в желтом комплекте, а Грузия выйдет в красном.
В турнирной таблице сборная Украины занимает четвертое место (4 балла), Грузия расположилась на втором (6 баллов). Также находятся в квартете Чехия и Албания, которые занимают первую и третью строчку соответственно.
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