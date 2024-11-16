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Лига наций
16 ноября 2024, 10:33 | Обновлено 16 ноября 2024, 10:36
535
0

ФОТО. Сборные Украины и Грузии определились с игровой формой на матч ЛН

Украина сыграет в желтом цвете, Грузия в красном

16 ноября 2024, 10:33 | Обновлено 16 ноября 2024, 10:36
535
0
ФОТО. Сборные Украины и Грузии определились с игровой формой на матч ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 ноября, состоится поединок пятого тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 за Киевом.

Матч пройдет в городе Батуми на стадионе «Аджарабет Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды определились, в какой форме сыграют в матче. Украина выступит в желтом комплекте, а Грузия выйдет в красном.

В турнирной таблице сборная Украины занимает четвертое место (4 балла), Грузия расположилась на втором (6 баллов). Также находятся в квартете Чехия и Албания, которые занимают первую и третью строчку соответственно.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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