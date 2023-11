ВИДЕО. Яркое пиро-шоу в Аргентине не помогло хозяевам победить Боку Хуниорс

Яркое представление устроили болельщики «Годой Круз» на домашнем матче чемпионата Аргентины против «Боки Хуниорс».

В конце поединка, когда счет был 2:1 в пользу гостей, болельщики домашней команды решили устроить пиро-шоу и выпустили огромное количество фейерверков. Один из них даже попал на поле, из-за чего арбитру встречи пришлось приостановить поединок на несколько минут.

Такая поддержка болельщиков не помогла хозяевам, и матч так и завершился победой «Боки Хуниорс». Потеря очков стоила «Годой Круз» первого места в турнирной таблице – сейчас команда отстает от лидирующего «Расинга» на два балла. А вот «Бока Хуниорс» болтается в середине турнирной таблице, прервав серию из пяти матчей без побед.

Godoy Cruz fans delayed an Argentina top-flight game last night against Boca Juniors with a barrage of fireworks 🇦🇷pic.twitter.com/rzkYZEEMxd