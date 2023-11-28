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  4. ВИДЕО. Яркое пиро-шоу в Аргентине не помогло хозяевам победить Боку Хуниорс
Аргентина
28 ноября 2023, 14:07 |
214
0

ВИДЕО. Яркое пиро-шоу в Аргентине не помогло хозяевам победить Боку Хуниорс

Арбитру пришлось останавливать матч

28 ноября 2023, 14:07 |
214
0
ВИДЕО. Яркое пиро-шоу в Аргентине не помогло хозяевам победить Боку Хуниорс
Sky News

Яркое представление устроили болельщики «Годой Круз» на домашнем матче чемпионата Аргентины против «Боки Хуниорс».

В конце поединка, когда счет был 2:1 в пользу гостей, болельщики домашней команды решили устроить пиро-шоу и выпустили огромное количество фейерверков. Один из них даже попал на поле, из-за чего арбитру встречи пришлось приостановить поединок на несколько минут.

Такая поддержка болельщиков не помогла хозяевам, и матч так и завершился победой «Боки Хуниорс». Потеря очков стоила «Годой Круз» первого места в турнирной таблице – сейчас команда отстает от лидирующего «Расинга» на два балла. А вот «Бока Хуниорс» болтается в середине турнирной таблице, прервав серию из пяти матчей без побед.

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Бока Хуниорс
Источник Twitter
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