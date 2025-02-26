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Кубок Либертадорес
Бока Хуниорс
26.02.2025 02:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Альянса Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Либертадорес
26 февраля 2025, 12:40 |
184
0

С суперпромахом Кавани. Бока вылетела из квалификации кубка Либертадорес

Аргентинский топ-клуб уступил «Альянсе» Лима

26 февраля 2025, 12:40 |
184
0
С суперпромахом Кавани. Бока вылетела из квалификации кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

В среду, 26 февраля, состоялся матч 2 квалификационного раунда Кубка Либертадорес, в котором встретились «Бока Хуниорс» и «Альянса» Лима.

Первый матч завершился победой «Альнса» со счетом 1:0.

Встречу принимал Альберто Хосе Армандо в Буенос-Айрес.

Хозяева поля, подошедшие к матчу в статусе фаворита, уступили в серии пенальти со счетом 4:5. В компенсированное ко второму тайму время Эдинсон Кавани мог сравнять счет, но не попал по мячу, находясь в метре от ворот.

Кубок Либертадорес. 2-й раунд квалификации

Бока Хуниорс – Альянса Лима – 2:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Трауко, 5 (автогол), Зенон, 58 – Баркос, 19

Видео промаха Кавани:

Фото матча:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Зенон (Бока Хуниорс).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнан Баркос (Альянса).
5’
ГОЛ ! Автогол забил Мигель Трауко (Альянса).
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Бока Хуниорс Эдинсон Кавани Кубок Либертадорес Альянса Лима
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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