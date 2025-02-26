С суперпромахом Кавани. Бока вылетела из квалификации кубка Либертадорес

В среду, 26 февраля, состоялся матч 2 квалификационного раунда Кубка Либертадорес, в котором встретились «Бока Хуниорс» и «Альянса» Лима.

Первый матч завершился победой «Альнса» со счетом 1:0.

Встречу принимал Альберто Хосе Армандо в Буенос-Айрес.

Хозяева поля, подошедшие к матчу в статусе фаворита, уступили в серии пенальти со счетом 4:5. В компенсированное ко второму тайму время Эдинсон Кавани мог сравнять счет, но не попал по мячу, находясь в метре от ворот.

Кубок Либертадорес. 2-й раунд квалификации

Бока Хуниорс – Альянса Лима – 2:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Трауко, 5 (автогол), Зенон, 58 – Баркос, 19

Видео промаха Кавани:

Фото матча: