С суперпромахом Кавани. Бока вылетела из квалификации кубка Либертадорес
Аргентинский топ-клуб уступил «Альянсе» Лима
В среду, 26 февраля, состоялся матч 2 квалификационного раунда Кубка Либертадорес, в котором встретились «Бока Хуниорс» и «Альянса» Лима.
Первый матч завершился победой «Альнса» со счетом 1:0.
Встречу принимал Альберто Хосе Армандо в Буенос-Айрес.
Хозяева поля, подошедшие к матчу в статусе фаворита, уступили в серии пенальти со счетом 4:5. В компенсированное ко второму тайму время Эдинсон Кавани мог сравнять счет, но не попал по мячу, находясь в метре от ворот.
Кубок Либертадорес. 2-й раунд квалификации
Бока Хуниорс – Альянса Лима – 2:1 (4:5 по пенальти)
Голы: Трауко, 5 (автогол), Зенон, 58 – Баркос, 19
Видео промаха Кавани:
Фото матча:
События матча
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