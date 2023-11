Зинченко и Ярмолюк – в старте на матч 13-го тура АПЛ Арсенал – Брентфорд

25 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский футболист «канониров» Александр Зинченко выйдет с первых минут на поле.

В стартовом составе хозяев впервые заявлен украинец Егор Ярмолюк.

🐝 Here's how we line up against Arsenal this evening#BREARS | #BrentfordFC pic.twitter.com/v4TXZj6sbG