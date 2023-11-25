Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали

Конкуренция в английской Премьер-лиге в последние годы растет не только между клубами, но и между отдельными футболистами. Пробиться в основу той или иной команды и надолго удерживать в ней место под солнцем – задача, решить которую удается далеко не многим исполнителям. Некоторых из них тренеры, эксперты и болельщики довольно быстро списывают со счетов, после чего игроки вынуждены либо снова пытаться доказать свою полезность для коллектива, либо подыскивать новое место работы.

Прямо сейчас мы предлагаем остановиться на шести футболистах, которые в сезоне-2023/24 оказались способны к своего рода профессиональной реинкарнации, и теперь будоражат английскую Премьер-лигу, хотя совсем еще недавно их относили к категории списанных…

Конор Галлахер

Возраст: 23 года

Гражданство: Англия

Клуб: «Челси»

Воспитанник академии «Челси» Конор Галлахер ярко заявил о себе в английской Премьер-лиге сезона-2021/22, когда выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас» (34 матча, 8 голов, 3 ассиста). Это послужило поводом для «синих», чтобы вернуть талантливого полузащитника в свои ряды, однако с ходу стать такой же ключевой фигурой уже и для своей родной команды Галлахер не сумел. В минувшем сезоне Конор был лишь игроком ротации, а после того, как «Челси» потратил уйму денег на подписание новичков, оформив среди прочих трансфер аргентинца Энцо Фернандеса за 121 миллион евро, его дальнейшие перспективы в лондонском клубе не вызывали ни малейшего оптимизма.

Однако после прихода на тренерский мостик «Челси» Маурисио Почеттино Галлахеру удалось очень быстро произвести впечатление на нового коуча, и заслужить его доверие. Энергичность Конора в совокупности с его сумасшедшей работоспособностью помогли полузащитнику наконец-то стать основным в «Челси». Более того, по данным WhoScored, Галлахер в настоящий момент является лидером среди чемпионатов европейской топ-5 по отборам мяча в финальной трети поля, имея в активе 18 таких действий.

💪 Conor Gallagher has won possession in the attacking third more times (18) than any other player in Europe's top 5 leagues this season pic.twitter.com/LDVV0L4T74 — WhoScored.com (@WhoScored) November 7, 2023

Неудивительно, что в текущем сезоне Галлахер принял участие во всех 12 поединках в рамках АПЛ, которые успел к настоящему моменту сыграть «Челси», причем в каждом из этих матчей Конор появлялся на поле исключительно в стартовом составе, что очень резонирует с его прошлосезонными показателями, когда Галлахер также довольно часто выходил на поле, но в основном – на замену, из-за чего многие эксперты успели списать талантливого полузащитника и ожидали, что «синие» вот-вот примут решение от него избавиться.

Гарри Магуайр

Возраст: 30 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Гарри Магуайр, за которого в августе 2019-го «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестеру» феноменальные для центрального защитника 87 миллионов евро, в последнее время пережил очень много негативных моментов. На бека практически неустанно льется поток критики со стороны всевозможных экспертов, а также болельщиков «красных дьяволов» и национальной сборной Англии. В частности, в сентябре в публичную плоскость пришлось выходить даже матери футболиста Зои Магуайр, которая ответила хейтерам, активно «прибивавшим» ее сына после автогола в спарринге против Шотландии (3:1).

Летом нынешнего года «Манчестер Юнайтед» активно торговался с «Вест Хэмом» по поводу полноценной продажи Магуайра, однако в итоге клубы так и не пришли к компромиссу – «молотобойцы» попросту устали ждать, когда «красные дьяволы» наконец решатся сделать им скидку. Ожидалось, что Гарри будет беспросветным резервистом на «Олд Траффорд», однако перманентные проблемы у его конкурентов – Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана – преподнесли Магуайру еще один шанс заявить о себе, которым опытный англичанин умело воспользовался.

Сейчас Магуайр, пусть и не успевший еще окончательно избавиться от дурной славы, ставшей наследием прежних фатальных ошибок, выглядит достаточно уверенно и качественно, напоминая самого себя времен дебютного сезона за «Манчестер Юнайтед». В октябре Гарри провел первый полный матч в рамках АПЛ за последние пять месяцев, и своим ассистом на Скотта Мактоминея помог команде в компенсированное время вырвать победу у «Брентфорда» (2:1). После того опытный центрбек сыграл еще четыре полных поединка за МЮ в АПЛ, в которых его команда добыла три победы при одном поражении – от «Манчестер Сити» (0:3).

Также Магуайр успел сыграть два матча в Лиге чемпионов-2023/24, причем в домашнем поединке с «Копенгагеном» (1:0) принес победу своей команде, когда на 72-й минуте замкнул передачу от Эриксена.

Благодаря этому «красные дьяволы» все еще сохраняют надежды выбраться из квартета с «Баварией» (12 очков), «Копенгагеном» (4 очка) и «Галатасараем» (4 очка) в плей-офф Лиги чемпионов, хотя после четырех туров имеют в активе лишь 3 очка, занимая последнее место в группе.

Джамал Ласселлс

Возраст: 30 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Ньюкасл»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Ласселлс

Джамал Ласселлс выступает за «Ньюкасл» с лета 2014 года, когда его контракт был выкуплен «сороками» за 5 миллионов евро у «Ноттингем Форест». С тех пор центральный защитник успел провести более двухсот поединков за «Ньюкасл», но в минувшем сезоне впал в немилость главному тренеру Эдди Хау, сыграв в рамках английской Премьер-лиги лишь 213 минут в 7 поединках.

Наставник «Ньюкасла» основной парой центральных защитников своей команды видел дуэт Свена Ботмана и Фабиана Шера, однако в конце сентября 23-летний нидерландец получил травму колена и выбыл на неопределенный срок, что дало Ласселлсу еще один шанс доказать собственную состоятельность.

С той поры Ласселлс провел шесть кряду поединков в рамках АПЛ за «сорок», отыграв в каждом из них по 90 минут, чем помог «Ньюкаслу» добыть три победы при двух ничьих и лишь одном поражении. Также Джамал оказался полезен своей команде в Лиге чемпионов, особенно когда англичане на своем поле сенсационно в пух и прах разбили «Пари Сен-Жермен» (4:1).

Карьерный ренессанс Ласселлса привел к тому, что в октябре главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, общаясь с журналистами, упомянул имя Джамала в аспекте тех футболистов, которые остаются в своего рода кадровом пуле его тренерского штаба. И пускай шанса дебютировать за «трех львов» коуч Ласселлсу в ноябрьских матчах так и не предоставил, зато те слова Саутгейта («Есть несколько невероятных игроков в «Ньюкасле». Джамал Ласселлс был с нами в команде U-21 и показал себя фантастическим лидером «сорок») наверняка мотивируют центрбека «Ньюкасла» в ближайшие недели и месяцы выкладываться с еще большей отдачей.

Ив Биссума

Возраст: 27 лет

Гражданство: Мали

Клуб: «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ив Биссума

Летом минувшего года «Тоттенхэму» удалось опередить многих английских грандов в борьбе за центрального полузащитника «Брайтона» Ива Биссума, трансфер которого обошелся казне «шпор» почти в 30 миллионов евро. Эксперты называли эту сделку блестящей для лондонской команды, но в дебютном сезоне малийцу сперва под руководством Антонио Конте, а затем и с Райаном Мейсоном как временным коучем «Тоттенхэма», так и не удалось оправдать возложенных ожиданий – в частности, в стартовом составе своей команды в рамках английской Премьер-лиги Ив объявился лишь 10 раз.

В нынешнем сезоне Ив Биссума заслужил доверие и уважение со стороны нового главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу, и уже сыграл в 11 поединках АПЛ, причем все провел в стартовом составе, превзойдя прошлый свой показатель в рядах «шпор». Специалисты отмечают энергичность и элегантность действий малийца в средней линии «Тоттенхэма», и все большее их число утверждает, что Биссума выглядит полноценно адаптировавшимся к новой команде и новым требованиям, что позволяет ему показывать свой лучший футбол, как когда-то в «Брайтоне».

Виталий Миколенко

Возраст: 24 года

Гражданство: Украина

Клуб: «Эвертон»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

Виталий Миколенко перешел в «Эвертон» из родного для него «Динамо» в январе 2022 года за 23,5 миллиона евро, и призван был заменить в составе «ирисок» Люку Диня, который за 30 миллионов оказался проданным в «Астон Виллу». Изначально украинец столкнулся с проблемой адаптации к интенсивному английскому футболу, однако во второй половине сезона-2021/22 успел отличиться 1 забитым мячом в 13 сыгранных поединках.

Несмотря на то, что в минувшем сезоне Миколенко регулярно выступал за «Эвертон» (34 матча в рамках АПЛ, из которых 30 – в основном составе), украинскому фулбеку так и не удалось записать на свой счет ни одного результативного действия. Это, в совокупности с игровыми и турнирными проблемами «ирисок», привело к весьма существенному объему критики, который свалился на Миколенко.

Однако в сезоне-2023/24 Виталий Миколенко пока не дает своим недоброжелателям практически ни единого шанса вновь высунуть нос из-за угла. В 8 матчах в рамках АПЛ на счету украинца уже 2 забитых мяча, причем гол в ворота «Брайтона» принес «ирискам» ничью (1:1), а когда Миколенко забил уже в следующем туре «Кристал Пэлас», то помог своей команде отпраздновать важную победу (3:2).

Неудивительно, что уже сейчас тон большинства экспертных заметок в Англии, касающихся Виталия Миколенко, кардинально изменился. В настоящий момент украинца называют теневым лидером нынешнего «Эвертона», хотя кампания-2023/24 обещает для «ирисок» быть, вероятно, еще более напряженной и сложной, чем предыдущая, так как недавно с клуба было снято 10 очков за нарушение финансовых правил лиги, что сразу же сказалось на турнирной ситуации команды Миколенко – после 12 туров она идет лишь 19-й, то есть предпоследней.

Люка Динь

Возраст: 30 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Астон Вилла»

Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Динь

Люка Динь, которого Виталий Миколенко и был призван заменить в «Эвертоне», также отнюдь не сразу прижился на новом месте. Француз получал стабильную игровую практику в «Астон Вилле», но его часто критиковали и в целом называли 30 миллионов евро, которые бирмингемский клуб заплатил за фулбека, едва ли не пустой тратой денег.

Когда в ноябре 2022 года на пост главного тренера «Астон Виллы» пришел испанец Унаи Эмери, одним из первых трансферов этого специалиста стал опытный соотечественник Алекс Морено, который был приобретен у «Бетиса» за 13,5 миллионов евро. Именно испанский фулбек пользовался у Эмери большим расположением и доверием, однако в мае Алекс получил травму подколенного сухожилия, и надолго выбыл из игры.

По сути, вторым шансом закрепиться в «Астон Вилле», который выпал ему после травмы Морено, Люка Динь уже воспользовался с блеском. Ныне 30-летний француз имеет на своем счету 2 результативные передачи в 12 поединках, а также является лучшим левым фулбеком английской Премьер-лиги по индексу Wyscout, хотя в минувшем сезоне не входил даже в топ-30 рейтинга, составленного для фланговых защитников.

Также стоит отмечать, что именно Люка Динь – это лидер АПЛ-2023/24 по количеству выполненных навесов (82), причем с большим отрывом от ближайшего преследователя (у Алфи Даути из «Лутона» только 49). Кроме того, француз занимает второе место в турнире по точности выполненных навесов (41,5%), что является весьма значительным достижением, учитывая количественную составляющую этого показателя. Да и по непосредственным навесам в штрафную соперника именно Динь – лучший в АПЛ (1,03 в пересчете на 90 минут), причем в этом статистическом компоненте француз опережает украинца Александра Зинченко из «Арсенала», в активе которого по 0,96 навесов в штрафную соперника в пересчете на 90 минут.