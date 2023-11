Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали

Конкуренция в английской Премьер-лиге в последние годы растет не только между клубами, но и между отдельными футболистами. Пробиться в основу той или иной команды и надолго удерживать в ней место под солнцем – задача, решить которую удается далеко не многим исполнителям. Некоторых из них тренеры, эксперты и болельщики довольно быстро списывают со счетов, после чего игроки вынуждены либо снова пытаться доказать свою полезность для коллектива, либо подыскивать новое место работы.

Прямо сейчас мы предлагаем остановиться на шести футболистах, которые в сезоне-2023/24 оказались способны к своего рода профессиональной реинкарнации, и теперь будоражат английскую Премьер-лигу, хотя совсем еще недавно их относили к категории списанных…

Возраст: 23 года

Гражданство: Англия

Клуб: «Челси»

Воспитанник академии «Челси» Конор Галлахер ярко заявил о себе в английской Премьер-лиге сезона-2021/22, когда выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас» (34 матча, 8 голов, 3 ассиста). Это послужило поводом для «синих», чтобы вернуть талантливого полузащитника в свои ряды, однако с ходу стать такой же ключевой фигурой уже и для своей родной команды Галлахер не сумел. В минувшем сезоне Конор был лишь игроком ротации, а после того, как «Челси» потратил уйму денег на подписание новичков, оформив среди прочих трансфер аргентинца Энцо Фернандеса за 121 миллион евро, его дальнейшие перспективы в лондонском клубе не вызывали ни малейшего оптимизма.

Однако после прихода на тренерский мостик «Челси» Маурисио Почеттино Галлахеру удалось очень быстро произвести впечатление на нового коуча, и заслужить его доверие. Энергичность Конора в совокупности с его сумасшедшей работоспособностью помогли полузащитнику наконец-то стать основным в «Челси». Более того, по данным WhoScored, Галлахер в настоящий момент является лидером среди чемпионатов европейской топ-5 по отборам мяча в финальной трети поля, имея в активе 18 таких действий.

