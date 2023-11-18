Теневой герой. Миколенко становится все более важным игроком Эвертона

Это был самый ранний гол в АПЛ этого сезона, забитый командой, которая лучше всех в лиге начинает матчи.

Не прошло и минуты, как левый защитник «Эвертона» Виталий Миколенко ворвался во вратарскую площадку и ударом головой переиграл вратаря «Кристал Пэлас» Сэма Джонстона.

Это был пятый гол «Эвертона» в первые 15 минут матча в нынешнем сезоне, и хотя вскоре «Пэлас» сравнял счет благодаря пенальти Эберечи Эзе, команда Шона Дайча все еще может похвастаться лучшим результатом в лиге за этот период в первых 12 матчах – пять голов забито, один пропущен.

Роль Миколенко во всем этом любопытна и показательна, поскольку он известен как надежный, но не очень зрелищный защитник.

Игрок, приобретенный в январе прошлого года за 17 млн. фунтов стерлингов (20,9 млн. долларов по текущему курсу) из киевского «Динамо», до этого месяца забил за «Эвертон» всего один раз за 60 матчей – потрясающий удар с дальней дистанции в решающем матче с «Лестера» (2:1) в мае 2022 года, когда команда Фрэнка Лэмпарда успешно боролась за сохранение прописки в элите, – и все еще не сделал ни одной голевой передачи.

Но, забив в ворота «Пэлас», Миколенко повторил свой подвиг, совершенный неделей ранее в матче с «Брайтоном» на «Гудисон Парк» (1:1), где он поразил сетку ворот всего через семь минут после начала матча. За восемь дней он утроил свой бомбардирский счет в английском футболе.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Команды Дайча нередко мощно начинают с первых минут.

С самого начала они действуют агрессивно, вертикально, стремясь вывести вперед все силы, чтобы поддержать одинокого нападающего Доминика Калверта-Льюина. Они стараются завладеть преимуществом и удержать его.

И все же удивительно, что одним из главных оружий в таком тактическом плане становится левый защитник. Особенно в команде Дайча.

Тот удар головой на «Селхерст Парк» в субботу был таким действием, которое можно было бы ожидать от такого девятого номера, как Калверт-Льюин, а его удар правой ногой из штрафной площадки против «Брайтона» был больше похож на традиционную игру флангового защитника. В матче «Эвертона» против «Пэлас» Миколенко продемонстрировал контроль и технику, чтобы пробить по воротам, после чего Абдулай Дукуре переправил отскочивший мяч в пустые ворота.

Все это произошло после того, как в этом сезоне роль Миколенко была слегка изменена.

Виталий стал чаще касаться мяча (60 раз за 90 минут в АПЛ по сравнению с 56,9 в прошлом сезоне) и делает он это теперь в более атакующих зонах, как на левом фланге «Эвертона», так и в штрафной площади соперника.

«Эвертон» проводит все больше атак по его флангу. В этом сезоне 39,7% атак «Эвертона» на чужой половине поля проходили по левому флангу (в прошлом – 36,1%) – это третий показатель в лиге после «Бернли» (40,8%) и «Вест Хэма» (39,9%).

В нынешнем сезоне Миколенко стал больше взаимодействовать с Дуайтом Макнилом, Дукуре и Амаду Онана, и приносить гораздо больше пользы своими передачами.

В результате всего этого – увеличения количества касаний, более тесной связи с партнерами по команде – 24-летний игрок уже нанес девять ударов по воротам менее чем за треть сезона АПЛ, после 10 за весь предыдущий. Пока еще достаточно рано, чтобы ситуация кардинально изменилась, но на данный момент он становится все более важным игроком для атаки команды, и эта тенденция только усиливается.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Но так было не всегда.

Некоторые из лучших выступлений Миколенко в этом сезоне были связаны с ситуациями, когда «Эвертону» приходилось выдерживать сильное давление. Он отлично справился с Мохамедом Салахом в недавнем мерсисайдском дерби, а также справился с Букайо Сака из «Арсенала». Джаррод Боуэн был скован в победном матче (1:0) против «Вест Хэма» в конце октября, и только когда Майкл Олисе вышел со скамейки запасных «Пэлас» в середине второго тайма в прошлую субботу, у Виталия появились проблемы.

Может быть, Миколенко и не обладает стремительной скоростью или грубой физической силой, но он инициативен и настойчив в обороне. По данным сайта fbref.com, использующего данные Opta, за последний год он находится в лучших 9% по количеству совершенных отборов, в 7% лучших по количеству перехватов и в 1% лучших по количеству выносов по сравнению со своими коллегами по позиции в пяти ведущих европейских чемпионатах, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Отчасти это связано со стилем.

«Эвертону» Дайча приходится выдерживать давление, поэтому частота оборонительных действий в его команде, скорее всего, будет выше. Та же логика применима и к атакующим или креативным показателям игры, где Миколенко находится в 1% лучших в тех же соревнованиях по продвижению мяча, на 10-м месте – по попыткам паса и на 12-м – по xA (ожидаемым ассистам).

«Я считаю, что защита – на первом месте», – сказал после победы над «Пэлас» Дайч, который провел почти два десятилетия, сыграв более 500 матчей на позиции центрального защитника в трех дивизионах EFL, прежде чем перейти в 2007 году на тренерскую работу. «Это твоя работа, поэтому ты и называешься защитником. Игра немного изменилась, но мне всегда нравились защитники, которые умеют обороняться, а Миколенко, безусловно, умеет.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Я думаю, что сейчас он начинает показывать признаки того, что он может делать и в атаке. Он умеет играть, обладает мобильностью и силой. Его физическая форма постоянно улучшается, как и его менталитет. Он заслуживает похвалы, и я думаю, что ему это нравится».

Подписание Миколенко пришлось на странный период в новейшей истории «Эвертона»: за месяц до этого клуб покинули Марсель Брандтс и его команда, и клуб остался без спортивного директора и ведущих скаутов. Приобретениями в январе того года руководил совет директоров и владелец Фархад Мошири совместно с тренером Рафой Бенитесом, который был уволен спустя всего две недели после прихода украинца.

Изначально он фигурировал в скаутских списках как потенциальный игрок, представляющий интерес, но на тот момент мало кто ожидал, что он сразу же окажется в основе в команде, испытывающей трудности. Тем более, что вскоре после его подписания в команде сменится тренер и стиль игры.

С тех пор были проблески качества, но сейчас, когда подходит к концу двухлетний срок пребывания Миколенко на «Гудисоне», он нащупывает свою игру и показывает свои истинные возможности.

Этот его лучший период в составе «синих» происходит в то время, когда Дайч пытается стабилизировать команду на поле и на фоне глубокой тревоги Миколенко, вызванной войной в его родной Украине.

Ожидалось, что отец Миколенко Сергей посетит его первую игру на «Гудисоне» в феврале прошлого года, но вместо этого он оставил работу строителя, чтобы защищать свою родину после вторжения русских. Защитник до сих пор регулярно пишет о продолжающейся войне на Украине.

Начало жизни игрока в «Эвертоне» было неспокойным, но на поле дела идут на поправку.

Большинство похвал достается другим, но Миколенко стал важным винтиком в команде, уверенность которой растет с каждой неделей, и удивительной движущей силой команды являются сильные стартовые отрезки матчей.

Патрик Бойлэнд и Том Харрис, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух