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Англия
11 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:42
7013
16

ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте

Украинец забил «Кристал Пэлас»

11 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:42
7013
16
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ в котором «Кристал Пэлас» принимает «Эвертон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на первой минуте матча «ириски» вышли вперед, а гол провел украинский защитник Виталий Миколенко, забивший свой второй мяч в этом сезоне АПЛ, сделав это во втором матче подряд.

Забил украинец головой после навесной передачи Джека Гаррисона.

ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забивает на 2-й минуте Кристал Пэласу

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Кристал Пэлас Виталий Миколенко Эвертон видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Burevestnik
Миколенко  догнав Мудрика по забитим м'ячам в АПЛ сезон 2023/2024 .      
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
ash
Оце нападник у Евертона з'явився
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+6
Octopus
Болельщики плакали, когда Динь уходил, а Миколенко пришел. Теперь будут плакать, когда любимчик фанов Миколенко пойдет на повышение. 
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+4
Gargantua
красавчик
подключился, нанес удар. удар заблокировали, но он не выключился, вступил в отбор, перехватил мяч и завершил вторую волну атаки
Ответить
+1
AK.228
Класна підготовка до збірної!!!!
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0
inspekcha85
Думаю что макароны уже немного очкуют насчет 20.11,неплохой ход набрали наши хлопцы
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0
Darkness1984
Знову Українці роблять галас у Європі 
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0
Первый Среди Равных
стане кращим бомбардиром АПЛ 
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0
Gargantua
Лавочкин разгулялся ))
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-8
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