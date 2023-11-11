Англия11 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:42
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ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
Украинец забил «Кристал Пэлас»
11 ноября 2023, 17:10 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:42
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Сегодня, 11 ноября проходит матч 12-го тура АПЛ в котором «Кристал Пэлас» принимает «Эвертон».
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Уже на первой минуте матча «ириски» вышли вперед, а гол провел украинский защитник Виталий Миколенко, забивший свой второй мяч в этом сезоне АПЛ, сделав это во втором матче подряд.
Забил украинец головой после навесной передачи Джека Гаррисона.
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забивает на 2-й минуте Кристал Пэласу
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