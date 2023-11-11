Сегодня, 11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пелес» на домашнем поле проиграл «Эвертону» (2:3).

Уже на 54-й секунде матча забил защитник «ирисок» Виталий Миколенко, а победу для гостей в этой игре вырвал Идрисса Гуйе на 86-й минуте.

АПЛ. 12-й тур. 11 ноября

Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3

Голы: Эзе, 5 (пен.), Эдуард, 73 – Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйе, 86

Видеообзор матча