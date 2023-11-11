11.11.2023 17:00 – FT 2 : 3
Англия11 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:06
2025
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Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3. Гол Миколенко в дебюте игры. Видео голов
Смотрите обзор матча 12-го тура АПЛ
11 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:06
2025
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Сегодня, 11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пелес» на домашнем поле проиграл «Эвертону» (2:3).
Уже на 54-й секунде матча забил защитник «ирисок» Виталий Миколенко, а победу для гостей в этой игре вырвал Идрисса Гуйе на 86-й минуте.
АПЛ. 12-й тур. 11 ноября
Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3
Голы: Эзе, 5 (пен.), Эдуард, 73 – Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйе, 86
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (Эвертон).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Эвертон).
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