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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
11.11.2023 17:00 – FT 2 : 3
Эвертон
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Англия
11 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:06
2025
0

Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3. Гол Миколенко в дебюте игры. Видео голов

Смотрите обзор матча 12-го тура АПЛ

11 ноября 2023, 19:55 | Обновлено 11 ноября 2023, 20:06
2025
0
Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3. Гол Миколенко в дебюте игры. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пелес» на домашнем поле проиграл «Эвертону» (2:3).

Уже на 54-й секунде матча забил защитник «ирисок» Виталий Миколенко, а победу для гостей в этой игре вырвал Идрисса Гуйе на 86-й минуте.

АПЛ. 12-й тур. 11 ноября

Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3
Голы: Эзе, 5 (пен.), Эдуард, 73 – Миколенко, 1, Дукуре, 49, Гуйе, 86

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Идрисса Гуйе (Эвертон).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Эвертон).
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Кристал Пэлас Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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