Миколенко в стартовом составе Эвертона на матч против Кристал Пэлас

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко попал в стартовый состав «ирисок» на выездной поединок против «Кристал Пэлас». В этом сезоне Миколенко сыграл 7 матчей в Премьер-лиге, забив 1 мяч. Украинец отличился в поединке прошлого тура против «Брайтона».

Отметим, что сезон Виталий начал в статусе запасного игрока, не сыграв в стартовых четырех турах АПЛ. Но последние семь матчей неизменно выходил в стартовом составе.