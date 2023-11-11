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Англия
11 ноября 2023, 16:09 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:24
117
1

Миколенко в стартовом составе Эвертона на матч против Кристал Пэлас

Украинский защитник начнет с первых минут поединок 12-го тура АПЛ

11 ноября 2023, 16:09 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:24
117
1
Миколенко в стартовом составе Эвертона на матч против Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко попал в стартовый состав «ирисок» на выездной поединок против «Кристал Пэлас». В этом сезоне Миколенко сыграл 7 матчей в Премьер-лиге, забив 1 мяч. Украинец отличился в поединке прошлого тура против «Брайтона».

Отметим, что сезон Виталий начал в статусе запасного игрока, не сыграв в стартовых четырех турах АПЛ. Но последние семь матчей неизменно выходил в стартовом составе.

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Виталий Миколенко Эвертон
Источник Sport.ua
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andre_lui
Уже и забил. Так Виталику и до ЗМ недалеко будет  
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