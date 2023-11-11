Англия11 ноября 2023, 16:09 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:24
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Миколенко в стартовом составе Эвертона на матч против Кристал Пэлас
Украинский защитник начнет с первых минут поединок 12-го тура АПЛ
11 ноября 2023, 16:09 | Обновлено 11 ноября 2023, 16:24
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Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко попал в стартовый состав «ирисок» на выездной поединок против «Кристал Пэлас». В этом сезоне Миколенко сыграл 7 матчей в Премьер-лиге, забив 1 мяч. Украинец отличился в поединке прошлого тура против «Брайтона».
Отметим, что сезон Виталий начал в статусе запасного игрока, не сыграв в стартовых четырех турах АПЛ. Но последние семь матчей неизменно выходил в стартовом составе.
Today's Toffees! 👊#CRYEVE pic.twitter.com/mhnaTbnIRy— Everton (@Everton) November 11, 2023
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