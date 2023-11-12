Тренер Эвертона: «Миколенко – машина по забиванию голов»

Вчера украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко забил гол в ворота «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура АПЛ (победа со счетом 3:2). Таким образом, 24-летний защитник забил во втором матче АПЛ подряд.

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высоко оценил игру Виталия Миколенко:

«Я очень рад том, что сегодня у нас голы оказались на счету защитника и двух полузащитников. А Миколенко — это вообще машина по забиванию голов! Он почти оформил дубль, когда нанес прекрасный удар и мяч попал в штангу», – сказал Дайч.