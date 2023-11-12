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  4. Тренер Эвертона: «Миколенко – машина по забиванию голов»
Англия
12 ноября 2023, 20:37 |
1848
1

Тренер Эвертона: «Миколенко – машина по забиванию голов»

Шон Дайч похвалил украинского защитника

12 ноября 2023, 20:37 |
1848
1
Тренер Эвертона: «Миколенко – машина по забиванию голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Вчера украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко забил гол в ворота «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура АПЛ (победа со счетом 3:2). Таким образом, 24-летний защитник забил во втором матче АПЛ подряд.

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высоко оценил игру Виталия Миколенко:

«Я очень рад том, что сегодня у нас голы оказались на счету защитника и двух полузащитников. А Миколенко — это вообще машина по забиванию голов! Он почти оформил дубль, когда нанес прекрасный удар и мяч попал в штангу», – сказал Дайч.

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Виталий Миколенко Шон Дайч Эвертон Кристал Пэлас Английская Премьер-лига
Источник ФК Эвертон
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Перець
З такою грою за збірну можна не переживати ,як всі  наші зіграли  останній тур в АПЛ
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