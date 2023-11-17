ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ

С футбольного клуба «Эвертона» сняли 10 очков в турнирной таблице АПЛ за нарушение финансовых правил лиги.

«Независимая комиссия наложила на «Эвертон» наказание в виде снятия 10 очков за нарушение правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Оно вступает в силу незамедлительно.

Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию ранее в этом году. В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил PSRs на период, заканчивающийся сезоном-2021/22, но степень нарушения оставалась спорной.

После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия установила, что расчет PSRs «Эвертона» за соответствующий период привел к убытку в размере 124,5 миллионов фунтов, как утверждает Премьер-лига. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.

Комиссия пришла к выводу, что следует применить спортивную санкцию в виде вычета 10 баллов. Эта санкция вступает в силу немедленно», – сказано в заявлении АПЛ.

Отметим, что команда, за которую играет Виталий Миколенко, опустится на дно турнирной таблицы. Клуб обжалует решение Независимой комиссии.