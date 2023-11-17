ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Ливерпульский клуб опустится на предпоследнее место
С футбольного клуба «Эвертона» сняли 10 очков в турнирной таблице АПЛ за нарушение финансовых правил лиги.
«Независимая комиссия наложила на «Эвертон» наказание в виде снятия 10 очков за нарушение правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Оно вступает в силу незамедлительно.
Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию ранее в этом году. В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил PSRs на период, заканчивающийся сезоном-2021/22, но степень нарушения оставалась спорной.
После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия установила, что расчет PSRs «Эвертона» за соответствующий период привел к убытку в размере 124,5 миллионов фунтов, как утверждает Премьер-лига. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.
Комиссия пришла к выводу, что следует применить спортивную санкцию в виде вычета 10 баллов. Эта санкция вступает в силу немедленно», – сказано в заявлении АПЛ.
Отметим, что команда, за которую играет Виталий Миколенко, опустится на дно турнирной таблицы. Клуб обжалует решение Независимой комиссии.
Club Statement. https://t.co/RpHdLJRurc pic.twitter.com/hyFfl9vWxO— Everton (@Everton) November 17, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель получил оценку в 8 баллов, хотя отметился только ударом локтем и хватанием за горло
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию