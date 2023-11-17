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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Англия
17 ноября 2023, 14:39 | Обновлено 17 ноября 2023, 15:15
7680
16

ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ

Ливерпульский клуб опустится на предпоследнее место

17 ноября 2023, 14:39 | Обновлено 17 ноября 2023, 15:15
7680
16
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

С футбольного клуба «Эвертона» сняли 10 очков в турнирной таблице АПЛ за нарушение финансовых правил лиги.

«Независимая комиссия наложила на «Эвертон» наказание в виде снятия 10 очков за нарушение правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Оно вступает в силу незамедлительно.

Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию ранее в этом году. В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил PSRs на период, заканчивающийся сезоном-2021/22, но степень нарушения оставалась спорной.

После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия установила, что расчет PSRs «Эвертона» за соответствующий период привел к убытку в размере 124,5 миллионов фунтов, как утверждает Премьер-лига. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.

Комиссия пришла к выводу, что следует применить спортивную санкцию в виде вычета 10 баллов. Эта санкция вступает в силу немедленно», – сказано в заявлении АПЛ.

Отметим, что команда, за которую играет Виталий Миколенко, опустится на дно турнирной таблицы. Клуб обжалует решение Независимой комиссии.

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Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу штрафы финансовый фейр-плей финансы
Источник ФК Эвертон
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Комментарии 16
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DaVinci
Дивлячись на гру Лутона, Шефілда і Бернлі, вони все рівно можуть залишитися в АПЛ.
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+7
Roman serhi
Когда Манчестер Сити нарушает,то ничего не снимают...У Шейхов бабла больше 
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+5
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DK1961
Написали хотя бы "Эвертон Миколенко идет на дно..."
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+3
luceorius
 Не знаю, як кому, а мені, зізнаюсь, незрозуміло, чому за фінансові порушення карають грвців та тренерів клубу. Адже це пряма фінансова чи кримінальна відповідальність власників клубу. Тому логічніше штрафувати власників, і для АПЛ свіжа копійка ніколи не буде зайвою. 
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+2
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u6464u
ого  Миколенко уже власник клуба,  ,  ну що за заголовок , де вас дятлів беруть ?
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+1
Иван Качура
А шейхи майже не продають гравців, але витрачають набагато більше. Де мінус 10 очків для Ньюкаслу та Манчестер Сіті? Середняки та аутсайдери будуть грати в Лізі чемпіонів, тому що власники шейхи і принцип фінансового фейр плей для них нічого не значить.
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+1
vruthiy-112
Нічого страшного,  вони зараз на підйомі,  так що швидко з ями вилізуть.!!!
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+1
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ZANREGENT1993
Теперь они за Челси возьмутся?
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+1
Octopus
Если сняли значит было за что. Это АПЛ, куда более прозрачная организация, чем мутное УЕФА. Миколенко только жалко. Трудишься, трудишься, а из-за каких-то некомпетентных мудаков в клубе, нивелируют твой труд. Надеюсь, его скоро купит кто-то посерьезнее.
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0
Олександр
А Челсі скільки гравців купило і результат нуль 
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0
fifa2020
Евертон по грі зараз в топ-10, так що через 1 тур вийдуть з зони вильоту)
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0
Первый Среди Равных
Звіздєц
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-1
OKs100
Шанс для Лутона остаться в АПЛ и стать легендарным грандом.
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-3
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