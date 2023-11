АПЛ плевать на фанатов? Лига поставила матч Челси в канун Рождества

26 октября английская Премьер-лига представила обновленный вариант расписания матчей и телетрансляций на период с 5 декабря 2023 года по 22 января 2024 года. В официальном коммюнике организации, помимо собственно графика матчей и трансляций, сообщалось следующее: «Как и в предыдущих сезонах, были приняты специальные меры, позволяющие увеличить время между играми в течение трех праздничных игровых недель. Это даст футболистам больше времени на восстановление, а периоды отдыха между 18, 19 и 20 турами будут увеличены, чтобы ни один клуб не играл в течение 60 часов с момента завершения предыдущего поединка».

Однако формулировка «как и в предыдущих сезонах», мягко говоря, не совсем соответствует действительности. Дело в том, что в английском футболе после указанного выше решения Премьер-лиги назревает серьезный скандал, который грозит большими проблемами для организаторов, если болельщики окажутся готовыми отстаивать свои идеи и убеждения до конца.

«Яблоком раздора» стало время проведения матча 18-го тура между «Вулверхэмптоном» и «Челси». В изначальной версии расписания эта игра должна была состояться 23 декабря, однако организаторы предпочли передвинуть дату поединка на один день вперед, утвердив ее на 24 декабря в 13:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Фанатам подобное решение боссов английской Премьер-лиги пришлось абсолютно не по душе, и они уже забросали организацию всевозможными жалобами и заявлениями, на которые вынуждены реагировать и их клубы – как минимум «Вулверхэмптон» и «Челси», хотя неофициально поддержку им выразили и остальные 18 клубов-участников сезона-2023/24.

Фактически руководство английской Премьер-лиги идет на почти беспрецедентный поступок, ставя один из матчей чемпионата в канун Рождества, которое празднуется 25 декабря и является одним из наиболее важных и уважаемых праздников в Великобритании, США, других странах Европы, в том числе и Украины, которая с 1 сентября официально перешла на новоюлианский календарь, что означает перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

В английской Премьер-лиге в футбол в канун Рождества не играли в последние 28 лет. В последний раз подобный график организаторы представили в сезоне-1995/96, когда 24 декабря 1995-го сыграли «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). С тех пор АПЛ удавалось разводить поединки, даже несмотря на плотный график в период новогодних праздников, таким образом, что в канун Рождества никто в элитарном дивизионе не играл, что устраивало абсолютно всех: и саму лигу, и телетрансляторов, и клубы, и футболистов, и болельщиков.

Однако на этот раз по запросу телекомпании Sky, матч «Вулверхэмптона» и «Челси» все-таки был поставлен на 24 декабря. Оба клуба, понимая весьма спорный, если не сказать скандальный, характер данного решения, лоббировали перенос времени начала матча на как можно более ранний час, чтобы свести к минимуму влияние на болельщиков и их планы поездок. Руководству «волков» и «синих» удалось добиться лишь незначительной уступки со стороны лиги – вместо привычных 14:00 матч был поставлен на час раньше.

Неудивительно, что подобное решение оказалось абсолютно неприемлемым ни для фанатов «Вулверхэмптона», ни для их коллег, поддерживающих «Челси». Фактически болельщики «волков» и «синих», заручившись поддержкой от ряда фан-движений других клубов АПЛ, выступили едиными фронтом с требованием провести поединок команд по ранее намеченному графику, то есть 23 декабря.

«Неприятие этому изменению расписания было ясно выражено нами за 6 дней до окончательного объявления, однако Премьер-лига последовательно игнорировала все наши предостережения. Мы разочарованы тем, что наша первоначальная просьба по поводу даты проведения матча была отклонена. Важно отметить, что суббота, 23 декабря [20:00] является доступным «окном» в графике, но в этом нам также было отказано».

«Наш посыл ясен: перестаньте относиться к болельщикам, посещающим стадионы, с полным неуважением. Подобные изменения создают большие проблемы для всех нас, и мы должны иметь право голоса при принятии такого рода решений. Значимые консультации происходят в процессе принятия решений, Премьер-лига не смогла соответствовать своим собственным стандартам взаимодействия с болельщиками».

«Подобные решения также рискуют сделать стадионы безжизненными, бездушными и лишенными страсти. Требуется находить наилучший баланс между болельщиками на стадионах и болельщиками, смотрящими игры по телевизору. Это ответственность всех 20 клубов Премьер-лиги и самой Премьер-лиги», - гласит заявление фанатов «Вулверхэмптона».

Реакция активных почитателей «Челси» также была мгновенной. В соцсети Х (ранее – Twitter) они выложили свое обращение к руководству английской Премьер-лиги.

«Совершенно неприемлемо, чтобы матч «Вулверхэмптона» с «Челси» был запланирован на канун Рождества. Это не только может привести к кадровым проблемам на стадионе «Молинью», но и создаст дополнительные неудобства для болельщиков, учитывая расписание работы транспорта в праздничные дни. Во вторник, 24 октября, мы запросили срочную встречу с соответствующими лицами, принимающими решения в Премьер-лиге. Мы ожидаем, что эта встреча пройдет вскоре, наряду с Фондом «Вулвз 1877» и Ассоциацией футбольных болельщиков. Фонд болельщиков «Челси» официально потребует, чтобы Премьер-лига надлежащим образом консультировалась с болельщиками по этому вопросу и чтобы они отменили это решение».

