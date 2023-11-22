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Лига чемпионов
22 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 00:09
221
0

Барселона обыграла Айнтрахт в Лиге чемпионов, три очка взяли Бенфика и Лион

22 ноября в двух группах прошли матчи 2-го тура женской Лиги чемпионов

22 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 00:09
221
0
Барселона обыграла Айнтрахт в Лиге чемпионов, три очка взяли Бенфика и Лион
УЕФА. Сальма Паральюэло

22 ноября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанская Барселона в гостях обыграла Айнтрахт из Франкфурта (3:1).

Автором дубля у каталонцев во втором тайме стала Сальма Паральюэло.

По три очка взяли португальская Бенфика и французский Лион.

23 ноября, во следующий игровой день, пройдут еще 4 поединка 2-го тура.

Лиги чемпионов среди женщин

2-й тур, 22 ноября

  • Бранн (Норвегия) – Славия Прага (Чехия) – 1:0
  • Лион (Франция) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 2:0
  • Айнтрахт Ф (Германия) – Барселона (Испания) – 1:3
  • Бенфика (Португалия) – Русенгорд (Швеция) – 1:0

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Барселона Бенфика Бранн Санкт-Пельтен Славия Прага Айнтрахт Франкфурт Лион Русенгорд
Источник Sport.ua
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