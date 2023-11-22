Барселона обыграла Айнтрахт в Лиге чемпионов, три очка взяли Бенфика и Лион
22 ноября в двух группах прошли матчи 2-го тура женской Лиги чемпионов
22 ноября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
Испанская Барселона в гостях обыграла Айнтрахт из Франкфурта (3:1).
Автором дубля у каталонцев во втором тайме стала Сальма Паральюэло.
По три очка взяли португальская Бенфика и французский Лион.
23 ноября, во следующий игровой день, пройдут еще 4 поединка 2-го тура.
Лиги чемпионов среди женщин
2-й тур, 22 ноября
- Бранн (Норвегия) – Славия Прага (Чехия) – 1:0
- Лион (Франция) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 2:0
- Айнтрахт Ф (Германия) – Барселона (Испания) – 1:3
- Бенфика (Португалия) – Русенгорд (Швеция) – 1:0
Турнирные таблицы
🚨 RESULTS 🚨— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 22, 2023
Lyon and Brann make it two wins out of two in the early kick-offs 💪#UWCL pic.twitter.com/0uRipYfkWN
🚨 RESULTS 🚨— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 22, 2023
Barcelona come back in Frankfurt while Benfica get their first Group A win 💪#UWCL pic.twitter.com/vZxqR8uGS4
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