Барселона обыграла Айнтрахт в Лиге чемпионов, три очка взяли Бенфика и Лион

22 ноября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанская Барселона в гостях обыграла Айнтрахт из Франкфурта (3:1).

Автором дубля у каталонцев во втором тайме стала Сальма Паральюэло.

По три очка взяли португальская Бенфика и французский Лион.

23 ноября, во следующий игровой день, пройдут еще 4 поединка 2-го тура.

Лиги чемпионов среди женщин

2-й тур, 22 ноября

Турнирные таблицы

