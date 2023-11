ВИДЕО. Бочелли посвятил Федереру арию на концерте в Цюрихе

20-кратный чемпион турниров Grand Slam Роджер Федерер побывал на концерте итальянского певца Андреа Бочелли в Цюрихе.

Перед заключительной песней исполнитель пригласил экс-теннисиста на сцену.

«Среди нас сегодня живая легенда, Роджер Федерер. Для меня большая честь посвятить последнюю арию ему, за те эмоции, которые он подарил всем», – сказал Бочелли и исполнил одну из самых извечтный арий Nessun Dorma.

Швейцарец не смог сдержать слез, а потом они вместе ушли со сцены.

