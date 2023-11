На фоне скандала. Георгий Судаков сменил агента

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков подписал контракт с футбольным агентством ProStar, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что многие топовые европейские клубы присылали скаутов для просмотра игры 21-летнего игрока, в том числе туринский «Ювентус».

Ранее журналист Владимир Зверов заявил, что молодым украинским футболиста за рубежом предлагают услуги «всем известного агента» и намекают, что при отказе попасть в сборную будет очень сложно. Болельщики считают, что речь шла о Вадиме Шаблие, который является владельцем агентства ProStar.

🚨🇺🇦 Understand Ukrainian top talent Georgiy Sudakov has signed with ProStar agency as new representatives.



Many top European clubs have sent their scouts to monitor Sudakov, including Juventus.



Shakhtar values him at high price as new gem after Mudryk. pic.twitter.com/yIcQxQfsXI