Испания победила Грузию, Норвегия без Холанда поделила очки с Шотландией

19 ноября прошли матчи последнего тура квалификации Евро-2024 в группе А.

Сборная Испания на своем поле победила команду Грузии. За испанскую сборную забивали Ле Норман и Ферран Торрес, еще один гол хозяева забили в собственные ворота. За Грузию очередной гол забил Хвича Кварацхелия.

Сборная Норвегии сыграла результативную ничью на поле Шотландии. Звездный нападающий гостей Эрлинг Холланд участием в этом матче не принял.

Сборная Испании с 21 очком заняла первое место в группе А, за ней разместились Шотландия (17), Норвегия (11), Грузия (8), Кипр (0).

Группа А. Отбор на Евро-2024, 19 ноября.

Испания – Грузия – 3:1

Голы: Ле Норман, 4, Торрес, 55, Лочошвилли, 72 (автогол) – Кварацхелия, 10.

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Мартинес, Ле Норман, Гайя, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 86), Гави (Сансет, 26), Ферран Торрес (Ямаль, 65), Уильямс (Рикельме, 86), Мората.



Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Лочошвили, Азаров (Гочолейшвили, 78), Мамучашвили, Алтунашвили, Квеквескири (Меквабишвили, 60), Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе (Давиташвили, 60).

Шотландия – Норвегия – 3:3

Голы: Макгинн, 13 (пенальти), Эстигор, 33 (автогол), Армстронг, 59 – Доннум, 3, Ларсен, 20, Эльюнусси, 86.

Турнирная таблица

FULL TIME: Scotland 3-3 Norway.



A thrilling match brings our campaign to a close at Hampden Park 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#SCONOR pic.twitter.com/IVoHj6Sw2s