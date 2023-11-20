ДЕ ЛА ФУЭНТЕ о травме Гави: «Это уродливая часть футбола»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после матча с Грузией (3:1) говорил фактически только о травме Гави.

«Это очень тяжелый и очень трудный момент. Для Федерации, для меня, для его друзей. Но прежде всего для него и для его клуба. Мы уничтожены. Футбол — рискованный вид спорта, и это уродливая часть нашего спорта.

Мы говорили с Гави. Сначала он подумал, что это просто ушиб. Мне грустно констатировать, что это могло произойти в любой момент. Это был несчастный случай, это большая неудача, но Гави был в идеальной форме, чтобы сыграть этот матч. Это невезение, но, повторяю, футбол — это игра, которая, к сожалению, несет в себе риски.

Как спортсмены, мы склонны чувствовать себя неуязвимыми, но это не так, мы очень хрупкие. Мы все в раздумьях о том, что произошло, но в жизни есть свои перипетии. Возможно, это самый горький и расстраивающий момент в моей карьере.

Когда мы говорим о травмах таких игроков, я никогда не думаю о чемпионате Европы или Олимпийских играх следующим летом... Я думаю только о здоровье и благополучии наших игроков», – приводит слова Луиса де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.