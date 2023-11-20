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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 20 ноября 2023, 03:05
39
0

Испания – Грузия – 3:1. Фурия роха выиграла группу. Видео голов и обзор

Грузины забили и свои, и в чужие ворота

20 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 20 ноября 2023, 03:05
39
0
Испания – Грузия – 3:1. Фурия роха выиграла группу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании даже в случае ничьей в матче с Грузией стала бы победителем группы А. Именно при ничейном счете команды ушли на перерыв – на гол Ле Нормана ответил Кварацхелия. После перерыва «Фурия роха» дожала соперника. Решающий гол забил Ферран Торрес, далее автоголом отметился Лочошвили.

Испания выиграла группу, набрав 21 очко. Грузины финишировали на четвертом месте с восемью пунктами.

Отбор Евро-2024

10-й тур, Вальядолид

Испания – Грузия – 3:1

Голы: Ле Норман, 4 (1:0), Кварацхелия, 10 (1:1), Ферран Торрес, 55 (2:1), Лочошвили, 72, автогол (3:1).

Гол Ле Нормана

Гол Феррана Торреса

Автогол Лочошвили

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Источник Sport.ua
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