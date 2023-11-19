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19.11.2023 21:45 - : -
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19 ноября 2023, 10:44 | Обновлено 19 ноября 2023, 11:41
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Испания – Грузия, Португалия – Исландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 ноября матчи 10-го тура квалификации Евро-2024

19 ноября 2023, 10:44 | Обновлено 19 ноября 2023, 11:41
101
0
Испания – Грузия, Португалия – Исландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду (слева)

19 ноября проходят матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Два поединка начнутся в 16:00, еще два в 19:00, а основная порция матчей (5) будет сыграна в 21:45.

Квалификация Евро-2024. 10-й тур, 19 ноября

  • 16:00. Сербия – Болгария
  • 16:00. Венгрия – Черногория
  • 19:00. Бельгия – Азербайджан
  • 19:00. Швеция – Эстония
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Словакия
  • 21:45. Испания – Грузия
  • 21:45. Лихтенштейн – Люксембург
  • 21:45. Португалия – Исландия
  • 21:45. Шотландия – Норвегия

16:00. Сербия – Болгария

16:00. Венгрия – Черногория

19:00. Бельгия – Азербайджан

19:00. Швеция – Эстония

21:45. Босния и Герцеговина – Словакия

21:45. Испания – Грузия

21:45. Лихтенштейн – Люксембург

21:45. Португалия – Исландия

21:45. Шотландия – Норвегия

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Источник Sport.ua
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