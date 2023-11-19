Испания – Грузия, Португалия – Исландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 ноября матчи 10-го тура квалификации Евро-2024
19 ноября проходят матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.
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Два поединка начнутся в 16:00, еще два в 19:00, а основная порция матчей (5) будет сыграна в 21:45.
Квалификация Евро-2024. 10-й тур, 19 ноября
- 16:00. Сербия – Болгария
- 16:00. Венгрия – Черногория
- 19:00. Бельгия – Азербайджан
- 19:00. Швеция – Эстония
- 21:45. Босния и Герцеговина – Словакия
- 21:45. Испания – Грузия
- 21:45. Лихтенштейн – Люксембург
- 21:45. Португалия – Исландия
- 21:45. Шотландия – Норвегия
16:00. Сербия – Болгария
16:00. Венгрия – Черногория
19:00. Бельгия – Азербайджан
19:00. Швеция – Эстония
21:45. Босния и Герцеговина – Словакия
21:45. Испания – Грузия
21:45. Лихтенштейн – Люксембург
21:45. Португалия – Исландия
21:45. Шотландия – Норвегия
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