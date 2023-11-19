Испания – Грузия, Португалия – Исландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября проходят матчи 10-го тура квалификации Евро-2024.

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Два поединка начнутся в 16:00, еще два в 19:00, а основная порция матчей (5) будет сыграна в 21:45.

Квалификация Евро-2024. 10-й тур, 19 ноября

16:00. Сербия – Болгария

16:00. Венгрия – Черногория

19:00. Бельгия – Азербайджан

19:00. Швеция – Эстония

21:45. Босния и Герцеговина – Словакия

21:45. Испания – Грузия

21:45. Лихтенштейн – Люксембург

21:45. Португалия – Исландия

21:45. Шотландия – Норвегия

16:00. Сербия – Болгария

16:00. Венгрия – Черногория

19:00. Бельгия – Азербайджан

19:00. Швеция – Эстония

21:45. Босния и Герцеговина – Словакия

21:45. Испания – Грузия

21:45. Лихтенштейн – Люксембург

21:45. Португалия – Исландия

21:45. Шотландия – Норвегия