Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа Португалии без голов Роналду, Босния в меньшинстве уступает Словакии
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 23:45 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:40
191
0

Победа Португалии без голов Роналду, Босния в меньшинстве уступает Словакии

Экс-динамовец Жерсон Родригес принес Люксембургу выездную победу

19 ноября 2023, 23:45 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:40
191
0
Победа Португалии без голов Роналду, Босния в меньшинстве уступает Словакии
UEFA. Криштиану Роналду в матче против Исландии

19 ноября состоялись матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе J.

Все самые яркие моменты матча доступны в прямом эфире в Telegram Sport.ua

От этой группы участники финального турнира были определены заранее, так что поединки последнего тура были лишены турнирной мотивации.

Португалия, обыграв Исландию без голевого вклада Роналду (забивали Бруну Фернандеш и Орта), набрала максимум очков по итогам квалификации. Словакия уже в статусе участника Евро-2024 одолела на выезде Боснию и Герцеговину, которая полчаса игрового времени была в меньшинстве после удаления Гойковича. А Люксембург, у которых уже на 5-й минуте за прямую красную карточку досрочно покинул поле Синани, в гостях справился с «футбольным карликом» Лихтенштейном благодаря голу экс-динамовца Жерсона Родригеса.

Результаты группы J: Португалия (30), Словакия (22), Люксембург (17), Исландия (10), Босния и Герцеговина (9), Лихтенштейн (0).

Квалификация Евро-2024

Группа J. 10-й тур, 19 ноября

Португалия – Исландия – 2:0

Португалия: Кошта, Жуан Мариу (Геррейро, 62), Диаш, Инасиу, Канселу (Невеш, 87), Пальинья, Отавиу (Витинья, 75), Фернандеш, Бруну Силва (Орта, 62), Жоау Фелиш (Брума, 87), Роналду.

Голы: Фернандеш, 37, Орта, 66.

Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2

Голы: Грошовски, 49, автогол – Боженик, 52, Шатка, 71.

Лихтенштейн – Люксембург – 0:1

Гол: Родригес, 69.

По теме:
Турнирные таблицы Евро-2024. Известны 17 из 24 участников финального раунда
Испания победила Грузию, Норвегия без Холанда поделила очки с Шотландией
ФОТО. Боль и отчаяние. Гави в слезах покинул поле из-за травмы
Евро-2024 видео голов и обзор сборная Португалии по футболу сборная Исландии по футболу сборная Люксембурга по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Словакии по футболу Криштиану Роналду Бруну Фернандеш
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Футбол | 19 ноября 2023, 17:57 12
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024

Черногория в гостях вела в счете против Венгрии, но проиграла матч

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 19 ноября 2023, 08:30 0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию
Футбол | 19.11.2023, 16:12
Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию
Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Футбол | 19.11.2023, 09:45
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Покер Лукаку. Бельгия забила 5 мячей Азербайджану, Швеция обыграла Эстонию
Футбол | 19.11.2023, 21:10
Покер Лукаку. Бельгия забила 5 мячей Азербайджану, Швеция обыграла Эстонию
Покер Лукаку. Бельгия забила 5 мячей Азербайджану, Швеция обыграла Эстонию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК – об одном из супертяжев: «Мне не нравится этот парень»
Александр УСИК – об одном из супертяжев: «Мне не нравится этот парень»
18.11.2023, 09:40
Бокс
Амосов потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс Bellator
Амосов потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс Bellator
18.11.2023, 07:00 4
MMA
ВИДЕО. Секс-символ ЧМ попозировала перед болидом Алонсо в открытом наряде
ВИДЕО. Секс-символ ЧМ попозировала перед болидом Алонсо в открытом наряде
18.11.2023, 05:30 1
Авто/мото
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
18.11.2023, 16:56 13
Футбол
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
18.11.2023, 11:18 4
Футбол
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
18.11.2023, 23:45 36
Теннис
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
19.11.2023, 23:15 4
Футбол
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
18.11.2023, 17:00 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем