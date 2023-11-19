Победа Португалии без голов Роналду, Босния в меньшинстве уступает Словакии

19 ноября состоялись матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе J.

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От этой группы участники финального турнира были определены заранее, так что поединки последнего тура были лишены турнирной мотивации.

Португалия, обыграв Исландию без голевого вклада Роналду (забивали Бруну Фернандеш и Орта), набрала максимум очков по итогам квалификации. Словакия уже в статусе участника Евро-2024 одолела на выезде Боснию и Герцеговину, которая полчаса игрового времени была в меньшинстве после удаления Гойковича. А Люксембург, у которых уже на 5-й минуте за прямую красную карточку досрочно покинул поле Синани, в гостях справился с «футбольным карликом» Лихтенштейном благодаря голу экс-динамовца Жерсона Родригеса.

Результаты группы J: Португалия (30), Словакия (22), Люксембург (17), Исландия (10), Босния и Герцеговина (9), Лихтенштейн (0).

Квалификация Евро-2024

Группа J. 10-й тур, 19 ноября

Португалия – Исландия – 2:0

Португалия: Кошта, Жуан Мариу (Геррейро, 62), Диаш, Инасиу, Канселу (Невеш, 87), Пальинья, Отавиу (Витинья, 75), Фернандеш, Бруну Силва (Орта, 62), Жоау Фелиш (Брума, 87), Роналду.

Голы: Фернандеш, 37, Орта, 66.

Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2

Голы: Грошовски, 49, автогол – Боженик, 52, Шатка, 71.

Лихтенштейн – Люксембург – 0:1

Гол: Родригес, 69.