Победа Португалии без голов Роналду, Босния в меньшинстве уступает Словакии
Экс-динамовец Жерсон Родригес принес Люксембургу выездную победу
19 ноября состоялись матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе J.
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От этой группы участники финального турнира были определены заранее, так что поединки последнего тура были лишены турнирной мотивации.
Португалия, обыграв Исландию без голевого вклада Роналду (забивали Бруну Фернандеш и Орта), набрала максимум очков по итогам квалификации. Словакия уже в статусе участника Евро-2024 одолела на выезде Боснию и Герцеговину, которая полчаса игрового времени была в меньшинстве после удаления Гойковича. А Люксембург, у которых уже на 5-й минуте за прямую красную карточку досрочно покинул поле Синани, в гостях справился с «футбольным карликом» Лихтенштейном благодаря голу экс-динамовца Жерсона Родригеса.
Результаты группы J: Португалия (30), Словакия (22), Люксембург (17), Исландия (10), Босния и Герцеговина (9), Лихтенштейн (0).
Квалификация Евро-2024
Группа J. 10-й тур, 19 ноября
Португалия – Исландия – 2:0
Португалия: Кошта, Жуан Мариу (Геррейро, 62), Диаш, Инасиу, Канселу (Невеш, 87), Пальинья, Отавиу (Витинья, 75), Фернандеш, Бруну Силва (Орта, 62), Жоау Фелиш (Брума, 87), Роналду.
Голы: Фернандеш, 37, Орта, 66.
Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2
Голы: Грошовски, 49, автогол – Боженик, 52, Шатка, 71.
Лихтенштейн – Люксембург – 0:1
Гол: Родригес, 69.
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